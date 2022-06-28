台灣總統蔡英文拍板！黃秀芳戰彰化縣、李俊俋攻嘉義市

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)民進黨主席蔡英文今(28)晚召開選對會，全數通過徵召立委黃秀芳為彰化縣長候選人、總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長候選人，並提交下一次中執會，進一步徵召提名。

蔡英文表示，面對年底大選，「中央執政好成績、地方推薦好人才」，一直是民進黨的目標；在各個縣市提名最有勝選機率的候選人，爭取更多人民支持，來落實建設、服務地方、照顧人民，這是民進黨負責任的態度。

彰化縣部分，蔡英文肯定前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富深耕基層多年，過去也都有優異的執政成績。但經選對會整體布局考量，及多方徵詢溝通後，一致認為，提名黃秀芳為彰化縣長候選人，為彰化注入溫柔堅韌的新女力。期許黃秀芳承擔使命，整合團結黨內，並期待邱建富與魏明谷兩位優秀同志，分別作為一北一南最強後盾，全黨全力以赴，贏得勝利。

蔡英文表示，嘉義縣市正在同步轉型發展，嘉義市需要新市長展現文化古都的新氣象，與民進黨執政的嘉義縣攜手，展現區域治理的新能量。經選對會整體考量及多方徵詢，一致同意徵召中央地方歷練完整，專業優質又熟悉地方的李俊俋為嘉義市長候選人，與立委王美惠強強相加，翻轉嘉義市、服務好鄉親。蔡英文也同樣期待李俊俋整合全黨一致，全力拚勝選。

黃秀芳將對戰國民黨現任彰化縣長王惠美；李俊俋則對戰國民黨現任嘉義市長黃敏惠。

今天會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，副總統賴清德、新境界智庫副董事長洪耀福請假外，其餘選對會成員皆出席與會。