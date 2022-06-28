颱風芙蓉最快6/30形成　7/1起水氣增多台灣南部防大雨

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 颱風芙蓉預計於明(28)日形成，7月1日起水氣增多，南部及東南部防大雨。

中央社報導，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明天位在南海一帶的熱帶擾動可能會增強為熱帶性低氣壓，不排除30日會升格為今年第3號颱風芙蓉，預計往北北西方向，朝香港移動，對台灣沒有直接影響。

黃恩鴻說，明天及30日水氣慢慢增多，迎風面東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，尤其在台東、恆春半島降雨明顯；夜晚清晨中部沿海有零星局部短暫陣雨。明天大部分地區則是多雲到晴、高溫悶熱，中南部地區及各地山區可能會有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機會；30日則是各地山區為主，可能有較大雨勢發生。

黃恩鴻說明，預計7月1日至3日，台灣處於大低壓帶中，水氣增多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，降雨以午後為主；其中南部及東南部恆春半島雨勢較大，可能有局部大雨發生。

氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局針對彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時00分止。