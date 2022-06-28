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恭喜！台灣男星許效舜59歲碩士班第一名畢業　朝博士班邁進「鐵獅玉玲瓏」研究陣頭文化

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/28 19:39
許效舜以第一名成績自開南大學健康管理研究所畢業（圖／翻攝自許效舜臉書）

許效舜以第一名成績自開南大學健康管理研究所畢業（圖／翻攝自許效舜臉書）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)許效舜自開南大學健康管理研究所「健康照護技術碩士」以第一名成績畢業，讓女兒佩服不已，透露下一步計畫。

綜合媒體報導，台灣男藝人許效舜近期自開南大學健康管理研究所「健康照護技術碩士」以第一名成績畢業，論文為「賞石療癒對於生理與心理釋放壓力之研究」，27歲的大女兒佩服爸爸59歲了還能取得碩士學位實在不容易，大讚「爸爸你比我厲害！」

許效舜透露，會去唸碩士班是因為10年前基隆崇佑技術學院表演學系邀他授課，自己一教就是7年，後來該校校長調到開南，又找他到開南開課，但受疫情影響改為線上授課讓他時間變多，決定再進修。

許效舜說，重返校園最大挑戰是電腦打字，「像我這種拿手機只會聽跟接的，電腦有很多功能要學！」還好有團隊可以幫忙打字，強調學術內容仍是他親自處理。

為了要寫「賞石療癒」這篇論文，許效舜特地請基隆里長幫他找30名學生來上課當成研究對象，親自教導長輩如何藉石頭放鬆身心靈，接下來打算進修國立大學博士班，論文想從「鐵獅玉玲瓏」的角度來看陣頭文化。

許效舜在臉書上分享，人生就是一個不斷學習成長的過程，學習也可以是一種意境，慢慢品味，自樂其中，「茶杯壞了，就去努力修補，難免會看得到痕跡，但沒有關係，我們有那個心去做到圓滿，那就夠了。」
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