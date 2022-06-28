侯友宜感謝校園防疫人員情「疫」相挺 提醒暑假防疫仍不能鬆懈

新北市長侯友宜今(28)日至校園防疫專案辦公室，表揚校園防疫團隊、防疫專案管理師以及護理師並致贈肥皂及抗菌液等防疫用品，表達對全市校園防疫工作人員情「疫」相挺的感謝，期盼大家持續做好校園防疫工作，雖然疫情逐漸舒緩，但暑假防疫仍不能鬆懈，保護他人也要保護自己，將防疫工作貫徹到底，齊心守護師生健康。

市長侯友宜表示，今年面對疫情海嘯，新北市在4月下旬即成立校園防疫專案辦公室，設有防疫專線及各校即時通訊群組，校校有專屬個案管理師協助解決相關防疫問題。至今電話服務量累計超過2萬餘通，完成居隔名冊上傳中央Trace系統約4,000筆團體名冊，協助開立居隔書超過20萬張，核發快篩試劑超過45萬劑，感謝專案辦公室人員的付出。

新北市有1,464所學校及幼兒園，校數及學生數皆全國最多，全市有超過萬名校園防疫相關人員，專業用心堅守崗位，各司其職守護師生身心健康，包含由校長擔任學校指揮官掌握疫情狀況，防疫長及相關人員協助疫調、課務安排及提供學童基本照顧，護理師協助衛教、健康照顧與發放快篩試劑。各級學校行政人員、護理師、導師及家長們全體動員分工合作，秉持熱忱站在第一線守護學生健康。

今日活動市長表揚退休及資深護理師代表，感謝堅守崗位為孩子付出。在學校服務超過28年的前深坑國中護理師李素華表示，深深體會每個人做好自身防疫的重要性，戴好口罩、勤洗手，保護自己與他人，惟願師生健康平安。現任新莊國中服務將滿20年的資深護理師簡淑芬護理師也說，面對疫情，看見師生慌張無助，更提醒自己沉著應對。猶記得前幾個月手機不離身，唯恐疏漏重要訊息，然而身為校園醫療專業人員，即便工作繁重，每每加班到夜晚，仍因能成為師生們健康及心靈上支持，心中而感到踏實。

大觀國中校長羅珮瑜表示，自今年4月底確診個案不斷提報出來，手機訊息從早到晚不間斷，加上防疫規定不斷滾動式修正，學校防疫團隊必須隨時解決各種困難，才能穩定親師生面對疫情的不安。感謝市府團隊和教育局，不論是防疫物資、疫苗接種、線上教學等，提供學校最即時支援。由一開始手忙腳亂、日夜奔忙，到現在師生都能平安健康上課，這一切的堅持付出非常值得。

專案辦公室個管師王虹娟候用校長表示，身為2個國小學童的家長與個管師雙重身分，面對疫情特別有感觸。很感謝市府讓學童全面施打疫苗及早獲得保護力，完善規劃施打流程、安排兩日疫苗假、居家線上教學，以及提供基本照顧，讓家長安心，個人也才能無後顧之憂持續在專辦完成個管師工作，一同為防疫工作盡心力。

教育局長張明文表示，暑期防疫仍不可鬆懈，提醒師生減少非必要聚集與活動，參加暑期育樂營或外出時，務必全程佩戴口罩及勤洗手。另外學校會持續關懷確診、居隔個案及弱勢學生，同時提供國中小低收入戶學生午餐券，若18歲以下孩童遇急難狀況可至四大超商、八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯免費領取餐點。市府設有新北疫點通網站提供即時防疫資訊，有問題也可撥打居家照顧服務專線，新北市全力守護每個孩子健康與安全。