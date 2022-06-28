侯友宜表彰第一線防暴英雄　憶當年家暴法推動警察角色

新北市長侯友宜28日在市府表彰45個長期在社區宣講家庭暴力防治的防暴英雄。侯友宜表示，感謝這些防暴英雄在社區守住第一線，是社會祥和的最重要力量，新北市對於家庭暴力或性別暴力絕對是「零容忍」，呼籲每個人都可以伸出援手，阻止暴力悲劇的發生。

侯友宜在頒獎前有感而發，她說家暴防治法在民國87年正式立法，當時他還在警界服務，有一天婦權會的張錦麗老師專程來找他，希望警察能全力協助家庭暴力防治，警察是以捍衛治安為首要，要介入家庭紛爭的處理，初期有些疑慮。

侯友宜說，但隨著防暴三法-家暴防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法等陸續推動，警察責無旁貸，因為社安就是廣義的治安，做好社安，也等於解決了治安。時間過得很快，當年的張錦麗來新北市擔任社會局長，全力推動家暴防治，以及性別友善和性別暴力防治工作。

張錦麗表示，感謝侯市長在刑事警察局長任內就全力支持家暴防治，新北市長期培力社區團體推動性別暴力初級預防，運用在地人才，透過影片、網路、演講、行動劇等多元方式，深入29區1,032里和校園宣導，109年辦理331場活動，有8萬多人次參與；110年加碼到457場活動，超過13萬人次參與，效果顯著。

中和莒西社區防暴宣講師黃淑玲分享表示，她的父親受日式教育，非常大男人主義，她從小看到母親受盡委屈，甚至悲劇發生，因此她積極投入防暴宣講，也是衛福部防暴宣講師。她在社區中發現一位王伯伯戴著墨鏡參加活動，原來為了遮覆臉上瘀青，因為受到老伴謾罵和推倒受傷，經過社區志工介入關懷，發現老伴疑似失智情緒不穩，因此通報家防中心，在社工連結醫療和長照資源協助下，總算改善解決。

另位鶯歌建德社區發展協會受獎志工林美華表示，有天在家時突然聽見窗外傳來叫罵聲及物品破碎聲，緊接著是女子哭泣聲及哀求聲，她當下立即關掉電燈，在黑暗中觀察聆聽是那一戶，確認樓層後立即聯繫里長，里長也隨即通報警方及救護車到場救援。林美華說，當下她的孩子就在一旁全程參與，這也是身為家長最好的身教。