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集保e手掌握連結銀行擴大範圍　資產整合服務再升級

By 台灣英文新聞
2022/06/28 18:29
圖/集保結算所

圖/集保結算所

為因應投資人對資產整合服務多元需求，集保e手掌握App「連結銀行」功能持續擴增服務範圍，今（111）年再新增土地銀行及台新銀行2家合作銀行，上線合作銀行達13家，而去年首波合作銀行中，中國信託銀行近期更進一步開放所有一般台外幣活存帳戶資料予投資人，用戶將能更輕鬆地體驗資產整合服務帶來的便利！

目前，合作銀行已囊括前15大本國銀行中的13家，隨著資產整合範圍日趨完整，使用「連結銀行」功能之用戶持續增長，其中，逾兩成綁定超過2間以上的銀行，用戶平均每月向合作銀行發送超過100萬次API進行資料查詢，顯示投資人對「連結銀行」功能的喜愛。集保結算所將持續與多家銀行洽談合作事宜，以充分滿足投資人對資產整合服務之需求。

集保結算所董事長朱漢強指出，集保e手掌握App兼具電子化證券存摺及資產整合服務功能，深受投資人歡迎，迄今開通數已突破330萬戶，較去年同期成長逾43%！除了提供便利服務，集保e手掌握App亦不忘兼顧資訊安全，於5月底推出email及手機雙重驗證功能，提升身分驗證機制的強度，並強化投資人個人資料保護，讓集保e手掌握App的使用者能同時享有便利又安心的服務。

歡迎投資人速洽往來證券商申請集保e手掌握App，體驗便利又安全的的資產整合服務！
※詳情請上「集保e手掌握」推廣網頁查詢：http://epassbook.tdcc.com.tw
集保
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掌握
結算所

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