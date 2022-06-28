富邦證券推「美股定期定額台幣扣款」服務 可任選台幣或美金扣款

富邦證券美股定期定額服務於今年3月上線之後，吸引35歲以下的 年輕世代透過網路下單投入美股， 投資人積極把握近期美股震盪時機，透過定期定額逢低布局。 富邦證券表示，目前客戶定期定額ETF 和個股的占比約 8：2，其中，追蹤標準普爾 500 指數、那斯達克（NASDAQ）指數的 ETF 最受青睞；個股方面，則以聚焦消費性電子、 人工智能概念的相關科技股為主。 為協助投資人更輕鬆參與美股市場，富邦證券再推出「 美股定期定額台幣扣款」服務，免去換匯麻煩，最低新台幣3000 元起，即可參與全球最大投資市場！

富邦證券表示，即日起投資人定期定額投資美股， 可以自由設定扣款幣別與金額，最低扣款金額為新台幣3000元起 ，以100元為級距，買進無最低手續費門檻，每月有3天 (8/18/28號) 的扣款日可供選擇，投資人可以依照自身需求及市場當下的情況， 彈性調整自己的定期定額扣款方式。

富邦證券美股定期定額上線後，除了原本的80檔美股標的，5月份 又上架多檔客戶引頸期盼的熱門標的，包含34檔ETF以及8檔個 股，以滿足客戶欲投資美股ETF的需求。 觀察富邦證券的客戶扣款前10名標的，多為價格高於100美元的 高價ETF或個股，顯示定期定額讓投資美股不再高不可攀。

想定期定額布局美股的投資人， 只要於富邦證券線上同步開立複委託帳戶， 進入美股專區約定好投資標的、扣款日期、股數及存入款項，3步驟 即可成為美國大企業股東，透過免半夜盯盤的懶人投資法， 輕鬆開啟投資美股第一步。為鼓勵客戶定期存股， 富邦證券特別舉辦「富貴要人幫 存股找富邦」回饋活動，即日起至8/31止， 首次定期定額扣款美股或台股，即享LINE Points 50點(限量5,000份)，當月扣款成功客戶同時可參加月月抽 iPad，活動期間加碼累積扣款滿額抽，即可參與iPhone 13抽獎，扣款越多機會越大，活動詳情請上富邦證券官網查詢(h ttps://reurl.cc/q5301N )。