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素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐

餐車第三季菜單主題是「城市粵味之旅」，由連續四年榮獲《米其林指南》推薦的台北寒舍艾美酒店合作推出下午茶、晚餐和素食套餐。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/28 17:44
北市雙層餐車攜台北寒舍艾美，推粵式米其林餐點。（圖/中央社）

北市雙層餐車攜台北寒舍艾美，推粵式米其林餐點。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北雙層巴士不再只有西式餐點，喜歡粵式料理的民眾也可以邊欣賞台北市區風光邊享受精緻港點囉！第三季雙層餐車新菜單已於16日上線，這次與「台北寒舍艾美酒店」合作，不只有獨家限定的粵式料理、下午茶，也推出素食者適用的晚餐套餐。

全台唯一雙層觀光餐廳巴士有新菜單了！根據北市觀光局，餐車第三季菜單主題是「城市粵味之旅」，由連續四年榮獲《米其林指南》推薦的台北寒舍艾美酒店主廚團隊推出的粵式下午茶及晚餐料理，另外本季也特別推出素食套餐，讓素食者亦能至雙層餐車與親友共襄盛舉。

這次的下午茶套餐包含千層蘿蔔酥、竹香八寶糯米雞、菠蘿叉燒包等經典港點，炎炎夏日還可來碗冰涼的楊枝甘露蜜愛玉，另外還有造型超可愛的「紅玉滿赤心雞蛋糕」。

晚餐部分則是鮑汁燉和牛臉頰或鮑汁燉聖路易子排二選一，前者是主廚特選油脂豐厚的澳洲和牛臉頰，後者則為豬肋排，個別香煎與油炸後，再以集結雞骨、赤肉、金華火腿等食材精華的醬汁大火滾燉一小時。其他小點則為小卷黃金泡菜、鎮江陳醋蜇頭、烏魚子海鮮沙拉、滑順入喉的竹笙野菌老火煲雞粥、寒舍食譜奶黃餅、花生杏仁豆腐等。

根據北市觀光局，北市雙層餐車全車共有五張四人座及三張雙人座，營業期間為每週二至日之下午14：30至22：00，每天共有三個餐期，分別為一次下午茶(14：30)及二次晚餐(17：30及20：00)。而這次的餐車一樣需要預訂，有興趣的民眾可以上台北市雙層餐車官網下訂。

素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐

素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐

米其林粵式晚間套餐及米其林粵式下午茶。(圖/臺北市政府觀光傳播局)
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更新時間 : 2022-06-28 18:31 GMT+08:00

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