非法移民遭棄卡車廂中 德州警方：46悶死16熱衰竭送醫

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）移民悲歌！美國德州聖安東尼奧消防局表示，當局在一輛棄置路邊的重型聯結貨櫃卡車內發現46具遺體，另有16人因中暑和熱衰竭送醫，為近期美墨邊境最致命的人口走私案件之一。

《BBC》、《Reuters》報導，離墨西哥邊境約250公里的聖安東尼奧（San Antonio）夏季相當炎熱，為人口走私販運的主要過境路線。當局獲報前往現場，在該輛被司機遺棄的冷凍貨櫃卡車中發現了46具移民屍體，其餘16人因中暑和熱衰竭送醫，其中包括4位未成年人。警方還表示，另有3人遭到拘捕。

消防局指出，該車被棄置於聖安東尼奧南郊地區的鐵軌旁，車上沒有空調也無飲用水，死者疑似在車廂中悶熱窒息而死，送醫者的身體摸起來發燙。

墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，送醫的傷者中有兩位瓜地馬拉人，其於尚未查明國籍。墨國駐德州的領事館人員正在趕往現場途中，若死者中有墨西哥裔，將提供全力協助。

「史無前例」美墨邊境移民潮

數月來，企圖跨越美墨邊界到移民數量已刷新歷史新高，5月高達23.9萬位無照移民，從宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多等國，甘冒奇險翻越邊界前往美國。為遠離中美洲的貧困與暴力，許多人繳交向人蛇繳交巨額現金換取機會。

總統拜登（Joe Biden）也因其移民政策飽受抨擊，主張對移民採取強硬立場的德州州長艾波特（Greg Abbott）將今天該起悲劇，歸咎於當局「致命的開放邊境政策」。

悲劇曝光後，聖安東尼奧教區大主教賈西亞－席勒（Gustavo Garcia-Siller）在推特上抨擊，「又一次，缺乏應對移民改革的勇氣正在扼殺和摧毀生命。」