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台灣文策院攜好萊塢團隊開發華語原創內容　報名資格、補助費用搶先看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/28 17:23
Imagine Entertainment兩位創辦人，Brian Grazer及Ron Howard。(圖/Jeff Lipsky)

Imagine Entertainment兩位創辦人，Brian Grazer及Ron Howard。(圖/Jeff Lipsky)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)文化內容策進院（文策院）邀請好萊塢 Imagine Entertainment 團隊與亞洲製作公司「陸匠製作」(Sixty Percent Productions)攜手推出為期20 週的影集開發課程「EMERGE華語原創內容開發計畫」，自今（28）日起至7月31日開放報名。

文策院院長李明哲表示，國際內容市場的需求，讓各國的文化內容產品競爭白熱化，台灣影視產業需能產製足夠數量之高品質原創內容，增進成功對接商業市場的機會。華語原創內容具全球市場潛力，如何創造更國際化、高品質的內容，成為現階段產業的目標，也是文策院積極協助業者的方向，希望這次的計畫能為國內業者引入國際經驗，讓台灣內容發展出產業化的生產模式，同時增加台灣內容進入國際市場的機會。

Imagine Entertainment 執行主席 Brian Grazer 及 Ron Howard 共同表示，相信透過彼此分享和學習，能讓創意性合作關係更加活躍，很高興與文策院及陸匠製作合辦這個計畫，期待能協助入選團隊打造出具有台灣及全球市場的故事。

Imagine Entertainment 國際部副總裁蔡月蓉 Janice Chua 表示，去年參與《台灣犯罪故事》時，有幸與許多編劇及導演合作，並受到他們的創意和才華啟發。非常期待也很榮幸能參與這個計畫，發掘新故事，並幫助有才華的創作者可以在市場上佔有一席之地。

陸匠製作共同創辦人及首席內容長嚴嘉念 Cora Yim 表示，不同語言的製作不再有地域的限制。透過 EMERGE將結合亞洲和好萊塢的優質資源，啟發及培養年輕有野心的台灣創作人，讓他們可以有更多時間和空間專注在影集開發上，從而創作出高品質的影集作品，被世界看見和熱愛。
「EMERGE華語原創內容開發計畫」預計由好萊塢團隊選出5組編劇團隊，進行為期20週的影集開發課程，並由好萊塢類型戲劇的製作人與資深編劇，擔任導師與客座導師，提供產業化的開發經驗、國際市場觀點，與台灣編劇學員一同孵育具有商業潛力的華語原創內容。

報名資格可以個人或組為單位報名，每組最多2人，其中1人需為編劇，另1人可同為編劇、製作人或導演，申請者需居住在台灣；計劃期間將提供編劇開發費用，每組提供美金8000 元（約新台幣23萬7,776元，視當時匯率決定)。

Imagine Entertainment由好萊塢製作人 Brian Grazer 及知名導演 Ron Howard 共同成立，獲得超過 200 項艾美獎提名與 60 項金球獎提名，知名作品包括《24》、《SHARK》等；「陸匠製作」由劉傑良（ Kit Low ）和嚴嘉念（ Cora Yim ）在香港創立，與美國、亞洲等優秀的創作者和業界人士緊密合作，產製具有台灣元素的作品，如 2021 年製作的《台灣犯罪故事》，預計在國際平台 Disney+ 上架。

計畫詳細資訊請上文策學院官網查詢。
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更新時間 : 2022-06-28 18:31 GMT+08:00

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