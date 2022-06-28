FUN暑假 Stay in 台南　台南大員皇冠假日酒店 果然一夏住宿好禮送

天氣漸熱，暑假來臨，7-8月是該好好規劃一下度假行程。台南大員皇冠假日酒店推出【FUN暑假 Stay in 台南】多元住房專案，滿足雙人旅行、親子出遊的不同需求。2022年7月1日起至8月31日規劃了「果然一夏」住房專案5,999元起，每房含2客成人早餐、日式沙瓦迎賓飲料、漫漫點午茶組、七股鹽山限定版面膜，加碼送2客兒童早餐。與德陽艦合作的「汪汪艦長航海趣」住房專案，每房4,799元起，含翌日早餐與門票。台南一天玩不夠，還有「台南爽玩3天2夜」暢快一夏，每房入住2晚 NT$8,888 起，含2日早餐並贈送迎賓飲料。放暑假囉~台南好吃好逛一次玩透透。

FUN暑假無法出國玩，不如細細探尋台南之美，像是體驗一日船長的德陽艦博物館、或是三五好聊天的聖地藍晒圖文創園區、大魚的祝福等親子景點。台南美食更是少不了，不論是小卷米粉、蝦捲、蚵捲，配上鮮嫩的牛肉湯，多樣美食挑戰你的味蕾。今年夏天就該Stay in 台南好好玩個夠。台南大員皇冠假日酒店推出「果然一夏」住房專案5,999元起，沁涼消暑趣。每房含2客成人早餐，贈送日式沙瓦水果氣泡酒，給您解熱好消暑。還有漫漫點午茶組，多款的飲品選擇，搭配夢幻小蛋糕，讓您在289吧度過最悠閒的午間炙熱時刻。每房贈送2片七股鹽山限定版深層保濕面膜，迎戰酷夏也能細心呵護您的臉。最多再加碼送2客兒童早餐，親子出遊還能減輕爸媽的荷包負擔，FUN暑假開心玩就對了。

台南大員皇冠假日酒店與德陽艦合作「汪汪艦長航海趣」住房專案，每房4,799元起，含翌日早餐與門票。台南知名景點「安平定情碼頭德陽艦」園區上有可愛的汪汪艦長帶著一群超萌汪汪水手們逗趣的模樣超可愛，還能一探船身各艙間的樣貌，有雷達發射間、電信室、戰情室等，還可以蒐集印章兌換汪汪明信片，很適合全家大小、親子出遊，留下滿滿的暑假回憶。另外，還有「台南爽玩3天2夜」暢快一夏，每房入住2晚8,888元起，含2日早餐並贈送迎賓飲料。快樂FUN暑假Stay in 台南一次玩到底，爸爸媽媽快快幫孩子規劃精彩的夏遊行程吧。