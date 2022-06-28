王朝大酒店推出「曦遊趣親子住房專案」一家三口只需$5,888

放暑假囉！剛以全新現代風格呈現的王朝大酒店，為搶攻國人暑假親子住房商機，規劃全新的兒童遊戲設施，並結合全新裝修的家庭房，推出「曦遊趣親子住房專案」，超豐富的遊戲休閒設施與優惠內容，讓居家視訊上課的許久的小朋友們與家長們，一同開心暢玩一夏！

王朝大酒店總經理孫至堅表示，今年王朝大酒店不僅有全新的大廳、客房、餐廳、宴會廳，為了增加國旅市場，今年暑假再斥資近400萬元，規劃了戶外兒童賽車場與攀岩區、室內兒童遊戲設施，以全新的家庭客房，推出「曦遊趣親子住房專案」，涵括食、住、育、樂、行等超豐盛的優惠內容，再提供近一千元的超值早鳥優惠，讓居家上課很久的孩子開心玩，家長們也能盡情使用酒店的游泳池、健身瑜珈課程、三溫暖等休閒設施，全家一起健康歡樂放暑假！

即日起開放預訂的「曦遊趣親子住房專案」，超豐富的專案優惠，包含家庭房住宿乙晚，免費體驗全新戶外兒童賽車場、攀岩區(2米高)、室內兒童遊戲室等遊樂設施、Sunny Buffet早餐、Sunny Café 下午茶與泡泡冰、兒童手作DIY課程、兒童小玩具、兒童專屬拖鞋與牙刷組、A-DERMA艾芙美防曬體驗組、客房迷你吧飲料免費、台北車站接駁、迎賓水果、UCC DRIP POD咖啡萃取膠囊機、健身中心游泳池、健身瑜珈課程、三溫暖等服務設施，全家歡度暑假，家庭房兩大一小只需NT$5,888+15.5%，家庭房二大二小NT$6,888+15.5%，住宿日期自7月9日至8月31日，7月15日前預訂享早鳥優惠，免收15.5%服務費與稅金，立即節省近1,000元！