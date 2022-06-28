Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

台鐵6/29大改點　折疊門莒光號全數淘汰、新車加入營運

台鐵說，折疊門莒光號超過半世紀，因門容易開啟，曾造成意外，明天起全部汰換完畢，提升行車安全，目前175輛有自動門的莒光號仍繼續行駛。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/28 17:51
台鐵29日將大改點，除新車加入營運外，有折疊門的莒光號將全數淘汰，提升行車安全。（台鐵提供）中央社

台鐵29日將大改點，除新車加入營運外，有折疊門的莒光號將全數淘汰，提升行車安全。（台鐵提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台鐵明天（6/29) 將大改點，除了新車加入營運外，現有167輛有折疊門老舊莒光號將全數淘汰。

台鐵6/29大改點　折疊門莒光號全數淘汰、新車加入營運

台鐵最後一班固定班表營運的第521次折疊門莒光號，28日下午從基隆七堵站發車，吸引不少鐵道迷前來道別，台鐵也特別在車尾附掛客廳車，不僅可供旅客參觀，還能在車上蓋紀念戳章。（台鐵提供）中央社

台鐵6/29大改點　折疊門莒光號全數淘汰、新車加入營運

台鐵最後一班折疊門莒光號列車28日下午3時許，從基隆市七堵站發車前往新左營站，吸引許多鐵道迷前來搭乘、拍照留念。中央社

台鐵今天(6/28) 發布新聞稿，最後一批有折疊門的莒光號，主要是行駛潮州-花蓮間561次、562次，以及七堵-潮州間506次、507次、522次、513次，明天起停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛。

台鐵說，折疊門莒光號超過半世紀，因門容易開啟，曾造成意外，明天起全部汰換完畢，提升行車安全，目前175輛有自動門的莒光號仍繼續行駛。

台鐵說，最後一班固定班表營運的折疊門莒光號，是今天下午3時38分，從七堵開往新左營第521次，特別安排在車頭及車尾將懸掛莒光號復刻頭牌做紀念，車尾附掛客廳車提供搭車旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章，客廳車還設有瞭望台。

根據中央社, 台鐵在4月就宣布6月29日的改點計畫，有更多新車加入，樹林-台東間434次、415次、472次、477次；台中-台東間371次、372次、385次、386次，及台南-花蓮間301次、324次，共10列次自強號改以EMU3000型城際列車替駛調整後東線自強號列車運能較過去提升13.8％。

另外，新左營-花蓮間306次、308次、317次、323次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間；高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每天14列次減為4列次，改善空氣品質。

台鐵6/29大改點　折疊門莒光號全數淘汰、新車加入營運
台鐵
改點
新車
EMU3000型
城際列車
普悠瑪

相關新聞

迎接台灣鐵路135周年 鐵路節獨家開賣限量福袋
迎接台灣鐵路135周年 鐵路節獨家開賣限量福袋
2022/06/09 11:14
台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」
台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」
2022/06/07 11:21
台灣退休失智駕駛端午忘記加班要「請假」 台鐵溫馨配合完成心願
台灣退休失智駕駛端午忘記加班要「請假」 台鐵溫馨配合完成心願
2022/06/06 10:00
台鐵公司化條例三讀　預定2024年1月掛牌成立
台鐵公司化條例三讀　預定2024年1月掛牌成立
2022/05/27 15:24
不用類火車了！台鐵工會宣布端午節不加班活動取消
不用類火車了！台鐵工會宣布端午節不加班活動取消
2022/05/25 14:45

更新時間 : 2022-06-28 18:31 GMT+08:00

最受歡迎

iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法
台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用