（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台鐵明天（6/29) 將大改點，除了新車加入營運外，現有167輛有折疊門老舊莒光號將全數淘汰。

台鐵最後一班固定班表營運的第521次折疊門莒光號，28日下午從基隆七堵站發車，吸引不少鐵道迷前來道別，台鐵也特別在車尾附掛客廳車，不僅可供旅客參觀，還能在車上蓋紀念戳章。（台鐵提供）中央社

台鐵最後一班折疊門莒光號列車28日下午3時許，從基隆市七堵站發車前往新左營站，吸引許多鐵道迷前來搭乘、拍照留念。中央社

台鐵今天(6/28) 發布新聞稿，最後一批有折疊門的莒光號，主要是行駛潮州-花蓮間561次、562次，以及七堵-潮州間506次、507次、522次、513次，明天起停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛。

台鐵說，折疊門莒光號超過半世紀，因門容易開啟，曾造成意外，明天起全部汰換完畢，提升行車安全，目前175輛有自動門的莒光號仍繼續行駛。

台鐵說，最後一班固定班表營運的折疊門莒光號，是今天下午3時38分，從七堵開往新左營第521次，特別安排在車頭及車尾將懸掛莒光號復刻頭牌做紀念，車尾附掛客廳車提供搭車旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章，客廳車還設有瞭望台。

根據中央社, 台鐵在4月就宣布6月29日的改點計畫，有更多新車加入，樹林-台東間434次、415次、472次、477次；台中-台東間371次、372次、385次、386次，及台南-花蓮間301次、324次，共10列次自強號改以EMU3000型城際列車替駛，調整後東線自強號列車運能較過去提升13.8％。

另外，新左營-花蓮間306次、308次、317次、323次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間；高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每天14列次減為4列次，改善空氣品質。

台鐵6/29大改點 折疊門莒光號全數淘汰、新車加入營運