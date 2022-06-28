花蓮理想大地再度榮獲星級旅館五星標章　承諾旅客的優質服務品質從不打折

疫情的嚴峻考驗下，花蓮理想大地渡假飯店不畏懼任何艱困，努力突破混沌的大環境，經由交通部觀光局各項星級旅館評鑑審查後，理想大地以優質的軟硬體服務，再次榮獲觀光局頒發五星級旅館認證標章。感謝所有曾來訪的旅客及花蓮地方鄉親一直以來的支持，理想大地永遠秉持著將這份榮耀轉換爲優質服務的動力回饋給所有的旅客。

交通部觀光局自2009年開始，星級旅館標章是透過觀光局官方委託社團法人台灣評鑑協會遴選，針對國內所有星級旅館，以兩階段實地勘察評鑑及審查制度，獲選星等，提供給消費者選擇住宿的依據；近年來理想大地持續調整增加客房內軟硬體設備且與科技服務接軌，為旅客帶來便利的人性化科技服務；不僅如此，環境永續發展與保護，更是永不間斷努力的目標，「綠」與「水」是理想大地美景中最重要的元素，出房門一分鐘就能接觸水岸綠地，園區內有多達150種不同植物共23,269棵大小樹木，植栽圍繞著運河，悠哉搭乘輕艇穿梭在人文建築與生態景觀之間，呈現大自然異國風情之美，讓旅人享受「全生態旅遊新模式」。

「有溫度的服務」是理想大地長年以來對每一位同仁的要求，為營造西班牙熱情奔放的氛圍，除了建築物使用西班牙高第式建築外，員工的親和力更是飯店經營的重點項目，將飯店制式化的SOP透過案例分享活化調整，才能提供符合品質又靈活而具溫度的優質服務。同時在廣大的園區內深藏著許多故事與人文，每一位同仁都必須透過實地瞭解認真學習，才能將飯店蘊藏的文化內涵傳遞給每一位旅客。連年來的疫情影響，更讓飯店全體同仁深深體會，從頭再度檢視飯店所有軟硬體服務細節與提升更具旅遊安全及客制化服務，凝聚同仁更強大的向心力與傳承，服務品質才能永遠存續。

理想大地副董事長 梁愛迪表示，今年蟬聯五星級旅館標章後，是另一個責任的開始，必須不斷提升與強化飯店服務本質，提供更細緻的服務流程，讓旅客感受到「零距離」和「服務的溫度」，讓前來飯店渡假的旅客，能夠蓄積能量、提升心靈！理想大地為慶祝獲此殊榮, 特地針對暑假專案「這夏玩很大優惠自由選」，專案延至7月28日前訂房，可享有一位12歲以下兒童同行不收取費用 (含早晚餐及遊艇券，加值活動三選一)。