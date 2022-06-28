韓國炸雞年糕醬料防腐劑超標、泡麵驗出致癌物　中國猴頭菇第15次出包　遭食藥署退運銷毀

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛生福利部食品藥物管理署今上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有16款食品、食品容器具檢驗不合格遭邊境攔下，包含韓國進口的炸雞和年糕醬料防腐劑超標、泡麵被驗出未核准的農藥，依規定退運或銷毀。

根據不合格名單，瑭茗廷有限公司自韓國進口的262.5公斤的「辣味奶油炸雞醬料（JJ （TOOWOOMBA） SPICY CREAM CHICKEN SAUCE_JJ）」、654.5公斤的「蜂蜜蔬菜炸雞醬料（JJ HONEY OLIGOSACCHARIDE CHICKEN SAUCE）」、224公斤的「辣炒年糕醬料（JJ RICE CAKE （TTEOKBOKKI） CHICKEN SAUCE）」，檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯超標，共1141公斤依規定退運或銷毀。

良澔國際行銷有限公司「高麗麵-海鮮味（INSTANT NOODLES KOREAN NOODLE（SEAFOOD））」則驗出未核准農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide）0.104 ppm，共1695公斤依相關退運或銷毀。

此外，中國進口的猴頭菇再度上榜，中央社引述食藥署北區管理中心科長陳慶裕說法，儘管這家業者進口的猴頭菇是第一次被驗出違規，與前幾次不同，但整體進口自中國的猴頭菇在6個月內已有多達15批違規，因此食藥署早在5月2日就針對中國的猴頭菇進行100％逐批查驗，以防違規食品流入市面。

食藥署表示，已限期中國於8月3日前書面說明，否則將暫停受理報驗，即禁止進口該品項。