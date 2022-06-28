開放拉！ 總統府7月1日起恢復平、假日參觀

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）好消息！想到總統府一遊的民眾，自7月1日起可於平日上午9時至12時、假日上午8時至下午4時前往參觀，開放區域依平日或假日而有所區分。另加入總統府官方LINE帳號的好友募集活動，可獲得限量精美小物。

總統府新聞稿指出，總統府自7月1日起恢復平日開放參觀，參觀時間為每星期一至星期五上午9時至12時（請於上午11時30分前入府），開放區域為總統府一樓展間、北苑庭園及本府迴廊區域。

想於假日前往參觀的民眾，自7月2日（星期六）起可於上午8時至下午4時前往參觀，開放區域為總統府一至三樓，除平日開放參觀範圍，尚包括總統府敞廳、大禮堂及交誼廳。當日一樓迴廊亦設有臺灣優質農產品展售攤位，歡迎民眾參觀選購。

此外，總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，數量有限，送完為止。

因應防疫需求，請參觀民眾進入總統府時皆須量測體溫，參觀期間請全程佩戴口罩，並確實登錄個人資料及聯絡資訊。

參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進總統府，於力行樓前方排隊、安全檢查後進入；民眾可攜帶照相機或手機進總統府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

相關參觀及預約資訊請上總統府官網（https://www.president.gov.tw/Page/124）查詢。