油電雙漲加劇通膨 國民黨團：蔡政府錯誤能源政策所致

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）經濟部昨（27）日決議自7月1日起調漲電價最高達15％，外界預期將加劇通膨，衝擊民生物價。國民黨團今（28）日指出，蔡英文「10年電價不大漲」的承諾跳票，電價上漲更肇因於當局錯誤能源轉型政策，要求蔡政府道歉，並為隨之而來的嚴重通膨負責。

國民黨總召曾銘宗於記者會上抨擊，在疫情依舊嚴峻時刻油電雙漲，將導致萬物齊漲，提醒蔡政府將來若通膨嚴重，行政院、經濟部長王美花必須負責。

曾銘宗還揭露，錯誤能源政策導致調整電價，近乎破產的台電雖因此半年增加290億元收入，杯水車薪無助於自根源解決台電財務惡化危機。且民生電價凍漲是否為年底選舉的政治考量與算計，是否選後即漲？要行政院長蘇貞昌、王美花部長給國人一個交代。

首席副書記長李德維則表示，民進黨錯誤的能源政策，導致於生產用電成本，台灣能源也受制於燃煤跟天然氣，綠能價格相對昂貴。他引述蔡英文曾說「在3個前提下10年電價不會大幅調漲：改革台電、科技進步讓生產用電成本降低、提出相關節能減碳政策讓用電需求下降」，國民黨團請問蔡英文，執政6年做到哪一點？

李維德指出，用電大戶多屬於基礎工業、高耗能產業，電價上漲勢將帶動產品成本走高，影響民生相關價格，「難道蔡政府可以要求這些基礎工業產品不要上漲嗎？」

副書記長謝衣鳳指出，5月份痛苦指數破7，已經創歷年新高，電郵雙漲，1-6月汽油價格平均漲幅5%左右。本次電價調漲勢必影響到物價造成通膨，可預見民眾痛苦指數勢必持續攀升。

此外謝衣鳳也質疑，為何受疫情影響最大的產業之一的觀光旅宿業，為何在不調帳電價的6大產業中，要政府給個說法。