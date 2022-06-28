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俄國成直接威脅　北約將擴編「高度準備部隊」至30萬人

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/28 15:16
北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，北約新的軍事部署藍圖將大幅強化東歐成員國的防禦能力。（圖／美聯社）

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，北約新的軍事部署藍圖將大幅強化東歐成員國的防禦能力。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）面對陷入僵局的俄烏戰爭局勢，北約（NATO）在近期宣布，將會大幅擴增「高度準備部隊」（high readiness troop），以強化東歐與俄國接壤各國的防衛能力，避免俄國對歐洲安全造成進一步威脅。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，北約新的軍事部署藍圖將大幅強化東歐成員國的防禦能力，相信俄國總統普丁將會發現北約對集體安全的承諾十分認真，未來如果打算要攻擊北約同盟國前會三思。

北約擁有由陸、海、空三軍種組成的快速反應部隊（QRF），是以面對攻擊時能快速部署為目的而設計，該部隊自2014年俄國併吞克里米亞半島後，已逐步從原本的1.3萬人擴編至4萬人，並在波羅的海沿岸國家駐紮了約千人的部隊。

俄軍進入烏克蘭後，這些部隊更在建軍後首次進入高度準備狀態，以在俄國攻擊北約成員國的情況下即時進行反擊，與俄國接壤的拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛和波蘭等國，已有數個戰鬥群進駐，保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞及斯洛伐克等國也在增兵的名單上。

根據北約新的規劃，未來高度準備部隊的規模會擴增至30萬人，並以數千人為單位的旅級規模部署至東部第一線，北約一改2010年開始將俄國視為「戰略夥伴」的方針，俄國儼然已成為對北約各國安全、價值和國際秩序的直接威脅。

除了俄國以外，美國、英國也將矛頭對準在俄烏戰爭中採取實質親俄立場的中國，表示將對其採取更強烈的外交措辭，不過據〈路透社〉指出，法國與德國等其他北約大國傾向在面對中國時，採取更為克制的立場，避免樹立更多敵人。
北約
高度準備部隊
史托騰伯格
俄烏戰爭

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更新時間 : 2022-06-28 15:29 GMT+08:00

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