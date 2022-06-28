南美館殭屍展話題不斷！台灣期間限定特調「孟婆湯」敢喝嗎？網笑喝之前記得先付錢

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)南美館現正熱映的「亞洲的地獄與幽魂」特展挾帶高人氣推出期間限定特調「孟婆湯」，網友笑說喝前記得先買單！

台南市立美術館（以下簡稱南美館）最新展覽「亞洲的地獄與幽魂」話題不斷，先是於開展前搶先曝光的殭屍展品照片引起宗教團體及家長攻擊要求撤展，反而激起心胸開放的民眾護航，25日開展首日果然吸引大批人潮參觀，館方隨即採分流管制，一度因為人潮擁擠停止售票，官方臉書表示，「陽氣太盛了！請暫時停止前往。」高人氣的殭屍展還意外帶動彰化市景點「南天宮18層地獄」，不僅可怕還具有警示意味。

南美館殭屍展入場前有道士發放限量平安符保平安，現更和南美春室合作推出周邊商品，十分契合主題的「孟婆湯」，可以在星光場來一碗更有氣氛，該飲品因加入乾冰，開蓋後會冒起一縷煙霧，象徵人生僅一次漫長又短暫的過程。

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春室為W春池計畫與春室The POOL總策劃，透過精緻的咖啡、甜點、選物作為循環設計的媒介，此次為了特展推出的特調「孟婆湯」其實是芒果冰搖美式，場館建議以湯匙攪拌飲用，剛喝到會有微苦、微酸、甜感，最後吃到芒果果肉香甜在口中發散。

南美春室表示，孟婆湯服用後立即失去記憶，要過奈何橋離開地府，就必須喝一碗，確定洗去所有過去的記憶後，才可以抵達來生；網友搞笑回應，「最好喝之前先付錢，以免喝完後忘了！」再度掀起一波話題。

館方強調，若有拍攝需求想加乾冰可主動告知工作人員，持南美館門票可抵飲品消費20元，但此特展品項不在折抵範圍。

此外，南美館宣布自今（28）日起至到30日，採分時段發號碼牌分流參觀，每場次參觀時間為55分鐘，​並從7月開始改為預約參觀，每時段開放300位名額，於時段內可重複進出展場。

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南美館殭屍展26日人潮(圖翻攝自南美館臉書)



展期限定孟婆湯(圖翻攝自南美春室Facebook)



南美春室位於南美館五樓(圖翻攝自南美春室官網)



(圖翻攝自南美春室官網)