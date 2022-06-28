6/28台灣本土+44379　死亡+103　最年幼MIS-C患者　1歲男嬰間歇性發燒3天併紅疹、腹瀉

14:29更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增44,428例COVID-19確定病例，分別為44,379例本土個案及49例境外移入；確診個案中新增103例死亡，另增180例中重症，包含1名1歲男童出現孩童多系統發炎徵候群，為國內最年幼的MIS-C個案。

延伸閱讀：什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析



指揮中心表示，今日新增之44,379例本土病例，21,130例男性，23,229例女性，20例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(6,397例)，高雄市(5,816例)，新北市(5,653例)，臺南市(4,145例，桃園市(3,521例)，彰化縣(3,452例)，臺北市(3,116例)，屏東縣(2,053例)，雲林縣(1,432例)，苗栗縣(1,151例)，嘉義縣(1,073例)，新竹縣(1,069例)，南投縣(999例)，宜蘭縣(870例)，新竹市(760例)，花蓮縣(678例)，嘉義市(647例)，臺東縣(553例)，基隆市(491例)，澎湖縣(241例)，金門縣(240例)，連江縣(22例)。



指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為60例男性、43例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、60例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月24日，死亡日期介於6月16日至6月26日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，180例中重症中含1例MIS-C個案，為1歲男童，無慢性病史，5月28日確診新冠肺炎，當時康復狀況良好，6月17日起間歇性發燒，且有嘴唇變紅，全身紅疹、腹瀉等症狀，經過3天後依然沒退燒，6月20日到急診就醫，抽血有發現發炎指數、血栓因子異常升高，醫師懷疑是MIS-C後收治住院。

入院後經心臟超音波顯示有輕微冠狀動脈擴大，同時也出現結膜炎、血壓偏低、冒冷汗等類似休克症狀，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後病況好轉，已經於6月27日出院。

根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計70人，其中有20人死亡；重症個案中有15例MIS-C個案。





指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為31例男性，18例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及英國(各4例)、土耳其(3例)、越南(2例)、新加坡及德國(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日介於今年6月26日至6月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,686,338例確診，分別為14,429例境外移入、3,671,855例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,448例COVID-19死亡病例，其中6,433例本土，另15例為境外移入。