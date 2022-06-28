台灣雲門劇場《來雲門嘻哈》吸引9歲到64歲參加　御用 DJ嗨翻街舞派對

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)雲門劇場「來雲門」系列 2022 年初夏全新計畫《來雲門嘻哈》已於上週末（25日）展開， 吸引9 歲到 64 歲民眾報名參加，更多精彩演出將於 7 月 3 日《來雲門嘻哈》派對登場。

《來雲門嘻哈》4 天課程集結雲門舞者及兩大嘻哈舞團 MANIAC、BOOGNATION，和當代舞蹈創作者林祐如、 劉彥成、楊乃璇等師資， 也在營隊中增加舞蹈歷史與劇場技術等課程。報名參加的營隊舞者近 50 名，背景來自現代舞、芭蕾、Hip-Hop、Popping 以及爵士等不同舞風的舞者，讓營隊課程更顯多元樂趣。

共同策展人 BOOGNATION 主理人田一德在課程後提到「 營隊裡看到每位舞者的身體不同的文化與訓練方式，這是《 來雲門嘻哈》的初衷之一，互相學習多元舞風不僅好玩， 也是保持跳舞熱忱的一種方式。」

首個週末的集訓，一天6小時紮實的跳舞， 比擬專業舞者的日常訓練行程。營隊舞者們頻喊「累，但很爽！」 暱稱「發哥」的 9 歲侯品安直說「MANIAC 黑妹老師的課程強度好高很滿！」累了仍要再爬起來上課。

Popping 背景的吳君毅分享，過去跳街舞注重音樂拍點， 雲門舞者帶領的太極導引和現代舞課卻提到動作不一定都要對在拍點 上，透過呼吸也可以完成跳舞的韻律感，讓他印象深刻。 他表示也喜歡現代舞動作的線條感，期待未來學習並結合街舞創作。

17 歲的易志優從小學習芭蕾與現代舞， 面對沒有碰過的街舞以不同的動作發力方式， 一度讓她覺得手腳不聽使喚，經過這次的吸收學習， 很期待讓未來創作有新的元素。

跳 Hip hop 的李羿萱深刻感受打破舞風界線、融合的可能性。「 街舞老師們與雲門老師互相融合風格， 已經沒有在分什麼類型的舞蹈，只要你肯想像， 所有東西都可以連結在一起！」

編舞創作心法課程邀請編舞家楊乃璇、 劉彥成與黑妹及田一德傳授街舞與當代舞蹈編創的個人經驗。 許多營隊舞者面臨創作的期待與挫折，在此紛紛提問，「 什麼才是編舞」、「創意從哪裡來」、「 編舞受到質疑沒有理論基礎時該怎麼面對」。楊乃璇鼓舞創作者，「 不可能跳完全世界的舞，聽完全世界的音樂，持續吸收學習。 更沒有對或錯的方法，做創作要一輩子與別人的質疑共處， 別想太多，專注在自己。」

《來雲門嘻哈》派對將於7 月 3 日登場，營隊舞者必須挑戰在 4 天課程之內揉合課程所學，帶著分組編創作品跳進雲門劇場。 派對邀請街舞派對御用 DJ SOULYUU，以及2021年臺⼤盃熱⾨舞蹈⼤賽總冠軍得主、 以視覺張力與編創性排舞著稱的新生代舞團ㄎㄨㄢˊ擔任演出嘉賓。 MANIAC、BOOGNATION 營隊重磅師資群也將齊聚現場同樂。

售票詳情及購票請上TixFun，更多活動資訊請詳雲門官網。