Ｇ7峰會關注中國挑戰 岸田強調台海和平穩定重要性

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本首相岸田文雄於七大工業國集團（G7）峰會上聚焦應對中國挑戰、北韓核武、烏克蘭局勢，以及抗衡中國「一帶一路」的全球基建計畫。岸田特別強調台灣海峽和平穩定的重要性。

綜合中央社、外媒報導，岸田在峰會上針對中國提出提及釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）爭議及東海開發議題，指責中國船舶入侵日本「領海」，並在東海開發天然氣油田，他強調不容許憑藉力量片面改變現狀的嘗試。

中國升級核子戰力，他認為中國應提升國防的透明度；同時也強調，台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲G7應加強在印度太平洋地區的安全合作。

岸田表示在烏克蘭遭俄國入侵之際，不能給平壤錯誤訊號，以為對國際社會對核武及飛彈的研發開綠燈；內閣會議近期也將批准禁止進口俄羅斯生產的黃金等，以加重制裁手段，避免有從烏克蘭局勢得出錯誤經驗教訓的國家。

岸田也提及，「今日烏克蘭，可能是明日東亞。」日本將5年內徹底增強防衛力（國防力），將確保相當大程度的防衛費增額。日本也將在年底前修改外交和安全政策長期指針「國家安全保障戰略」等，加強日美同盟及與相關國家的合作。

此外，針對中國借「一帶一路」協助中低收入國家基礎建設，設下「債務陷阱」，G7領導人達成共識，創建總金額高達6000億美元（約新台幣17.8兆元）的私人和公共資金，未來5年間用以投資「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII）支援開發中國家等的基礎建設。