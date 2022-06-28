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德智庫：G7過時應改革、擴納台灣等民主國家

德國學者指出，G20僅半數成員支持對俄國的制裁，對抗西方的北京－莫斯科軸心力量鞏固，加之美國於歐、亞兩洲領導地位遭遇瓶頸，要在符合西方價值想像的國際秩序框架下合作愈來愈難。

By 台灣英文新聞
2022/06/28 11:24
G7年度峰會德國登場，當地學者呼籲應G7組織過時應當改革，以應對當前全球四起的危機。（圖／美聯社）

G7年度峰會德國登場，當地學者呼籲應G7組織過時應當改革，以應對當前全球四起的危機。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞政治組 綜合報導）七大工業國集團（G7）年度峰會於德國阿爾卑斯山區艾爾莫城堡（Elmau Castle）召開，該國智庫提出G7組織運作方式過時，應改革以因應當前全球層出不窮的危機，擴大規模納入台灣等民主國家。

中央社報導，德國政府智庫學術暨政治基金會（Stiftung Wissenschaft und Politik）學者默爾（Hanns W. Maull）和提姆（Johannes Thimm）聯名指出，美國應對俄烏戰爭的態勢，符合拜登政府力求恢復美國領導地位的意圖，也有助G7的存續，然而該組織過時的運作模式須改革才能應付當權危機。

兩位學者曾指出，因20國集團（G20）僅半數成員支持對俄國的制裁，對抗西方的北京－莫斯科軸心力量鞏固，加之美國於歐、亞兩洲領導地位遭遇瓶頸，要在符合西方價值想像的國際秩序框架下合作愈來愈難，七大工業國集團有必要革新，並提出三點建議。

一為Ｇ7應發揮自由、民主、福利國家優勢，廣納入韓國、澳洲、紐西蘭等理念相近國家，並在不違反「一中」前提下將台灣納入，成為G10+1的結構。

二為G7成員國須擁護自由民主的原則，於內政外交上實踐，避免外界對民主國家走向獨裁的批評。

三為G7成員於執行峰會決議時應增加強制性，以免淪於口頭宣示卻未付諸行動。
G7峰會
改革
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民主
自由民主

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更新時間 : 2022-06-28 12:26 GMT+08:00

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