台灣增3例日本腦炎　嘉義縣個案引發腦膜炎住加護病房

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內新增3例日本腦炎確定病例，疾管署提醒，台灣每年6至7月為流行高峰，預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生腦神經功能損傷等嚴重後遺症。

疾管署說明，3例確定病例為屏東縣屏東市50多歲男性、新竹縣湖口鄉50多歲男性及嘉義縣民雄鄉40多歲男性，發病日分別為6月1日、6月14日及6月15日，症狀包括發燒及意識改變等，經就醫通報後確診，目前均仍住院治療中。

其中嘉義縣個案發病後出現發燒、抽搐、意識不清就醫，醫院23日確認得了日本腦炎，引發腦膜炎，因病情嚴重，已在加護病房治療中。

3名確診個案中，屏東縣、嘉義縣個案住家或工作地周邊發現有水稻田、豬舍、雞舍、牛舍等高風險場所，研判於住家或工作地周邊感染的可能性較高；而新竹縣個案於新竹縣湖口鄉住家周邊無高風險場所，但其潛伏期間曾居住於中部縣市，該住家周邊有豬舍及羊舍，但現階段中部縣市還沒有出現其他個案，感染源待進一步釐清。



疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共4例確定病例，個案居住地分別為新竹縣、嘉義縣、臺南市及屏東縣各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2018至2021年全國同期確定病例數分別為21、12、7及13例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。



疾管署指出，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

疾管署呼籲，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。



此外，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。若住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境應加強防蚊，未接種過日本腦炎疫苗民眾如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。