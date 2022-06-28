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台美21世紀貿易倡議首輪會談 蕭美琴：盼7月正式啟動談判

該協議內容涵蓋貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/28 09:59
台美21世紀貿易倡議美東時間27日在華府召開。駐美代表蕭美琴會後表示，盼公共評論流程於7月初完成後，能正式啟動相關貿易協定談判。

台美21世紀貿易倡議美東時間27日在華府召開。駐美代表蕭美琴會後表示，盼公共評論流程於7月初完成後，能正式啟動相關貿易協定談判。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台美21世紀貿易倡議於美東時間27日在華府召開，我方代表行政院政務委員鄧振中因確診新冠肺炎以視訊方式與會。駐美代表蕭美琴表示，對話相當具建設性，盼公共評論流程於7月初完成後，能正式啟動相關貿易協定談判。

台美6月初宣布啟動的台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），首場會談商定於美國貿易代表署（USTR）召開，美方由副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）主談，我方代表鄧振中因確診新冠肺炎，改以視訊出席，駐美代表蕭美琴則親自前往USTR參加會議。

中央社報導，蕭美琴會後表示，逾4小時的對話內容相當廣泛，包括美方要求的法定流程，與利害相關者進行對話。

據USTR會後發布新聞稿指出，雙方就深化台美經貿關係、推動往來貿易優先事項、制定談判路線以達成具高標準承諾及經濟意義成果的協議進行討論。內容涵蓋貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟。

此外，圓桌對話參與者包括國會議員、勞工與企業領袖，蕭美琴透露，雖然美國國會正值休會，仍有多位關心貿易議題的參議員透過視訊表達支持台美貿易倡議的立場。

蕭美琴也表示，因為適逢「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）在華府舉行，除了美方代表外，也邀請台灣業界代表，從台灣產業角度和美方對話，傳達不只台灣官方、還有業者的聲音，讓美方進一步了解台灣需求。

蕭美琴指出，今天的對話相當具建設性，她期盼於7月8日完成公共評論流程後，針對相關貿易協定談判能正式展開，但後續時程仍須再跟美方進一步洽商。

至于鄧振中是否會在近日抵達華府，親自與美方官員會談？蕭美琴表示，今天鄧振中精神狀況頗佳，積極參與會談，在符合美國與墨西哥以及旅行相關規範後，會協調是否親自到華府走一趟。
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