（台灣英文新聞/國際組/綜合外電報導）俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭一間購物中心，造成死傷。土耳其外交部呼籲立即結束俄烏戰事，並優先考量外交解決方案。

烏克蘭國防部長譴責俄方表示, 這項攻擊行動故意選在購物中心人最多的時間進行, 很顯然試圖造成重大傷亡! G7領導人在德國舉行的會議上，稱俄羅斯的行徑構成了「戰爭罪」，他們盼加強對俄羅斯的制裁。

G7領導人在一份聲明中，嚴正譴責俄羅斯「可惡的攻擊」，當中說道：「不分青紅皂白對無辜平民的攻擊，構成了戰爭罪。」("Indiscriminate attacks on innocent civilians constitute a war crime")

圖為27日烏克蘭消防人員, 緊急撲滅購物中心火勢的情形 (美聯社)

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一間人潮擁擠的購物中心，稍早消息指出，飛彈攻擊造成至少10人死亡，40多人受傷。不過根據衛報最新報導, 目前已知有有16人死亡59人輕重傷。

俄國2月24日軍事入侵烏克蘭以前，工業城市克列緬丘格曾有21萬7000人口，是烏國最大煉油廠所在地。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 表示, 攻擊發生時, 商場內有多達1000位平民。他形容俄羅斯此舉是歐洲史上最囂張的恐怖行為之一（“one of the most daring terrorist acts in European history”）。

與烏克蘭、俄羅斯都交好的土耳其，同日晚間發布聲明，對飛彈攻擊造成的生命損傷表示悲痛。

中央社引述土耳其外交部指出，近期這類針對基輔等城市平民住地的攻擊，再次顯示烏克蘭戰爭的殘酷，及迫切需要永久和平。「我們再次強烈呼籲立即停止這場毀滅性的戰爭，並優先考慮外交解決方案」。

土耳其與烏克蘭、俄羅斯經貿連結深。自開戰以來，土耳其以調停者自居，戰略地位提升。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）採取平衡外交，雖未加入西方國家經濟制裁俄羅斯，但應烏克蘭要求，關閉俄艦進入黑海的通道及土耳其領空，禁止若干自敘利亞起飛的俄國軍機飛越。

土耳其國防工業署長狄米爾（Ismail Demir）近日受訪指出，土耳其必須謹慎看待是否援助烏克蘭更多武器，引發烏克蘭官員質疑，土耳其在俄烏戰爭初期採取具體措施挺烏克蘭後，立場是否正逐漸向俄國傾斜。

艾爾段5月出手阻擋瑞典及芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）後，土耳其與西方國家也更見裂痕。前烏克蘭總理外交政策顧問赫柏（Yevgeniya Gaber）22日投書華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）指出，土耳其改善與西方關係的橋樑「正在崩塌」。

俄羅斯飛彈襲烏克蘭購物中心釀75人死傷 G7領袖聲明譴責此為「戰爭罪」