俄羅斯飛彈襲烏克蘭購物中心釀75人死傷　G7領袖聲明譴責此為「戰爭罪」

(台灣英文新聞/國際組/綜合外電報導)俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭一間購物中心,造成死傷。土耳其外交部呼籲立即結束俄烏戰事,並優先考量外交解決方案。

烏克蘭國防部長譴責俄方表示, 這項攻擊行動故意選在購物中心人最多的時間進行, 很顯然試圖造成重大傷亡! G7領導人在德國舉行的會議上,稱俄羅斯的行徑構成了「戰爭罪」,他們盼加強對俄羅斯的制裁。

G7領導人在一份聲明中,嚴正譴責俄羅斯「可惡的攻擊」,當中說道:「不分青紅皂白對無辜平民的攻擊,構成了戰爭罪。」("Indiscriminate attacks on innocent civilians constitute a war crime")

圖為27日烏克蘭消防人員, 緊急撲滅購物中心火勢的情形 (美聯社)

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格(Kremenchuk)一間人潮擁擠的購物中心,稍早消息指出,飛彈攻擊造成至少10人死亡,40多人受傷。不過根據衛報最新報導, 目前已知有有16人死亡59人輕重傷。

俄國2月24日軍事入侵烏克蘭以前,工業城市克列緬丘格曾有21萬7000人口,是烏國最大煉油廠所在地。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 表示, 攻擊發生時, 商場內有多達1000位平民。他形容俄羅斯此舉是歐洲史上最囂張的恐怖行為之一(“one of the most daring terrorist acts in European history”)。

與烏克蘭、俄羅斯都交好的土耳其,同日晚間發布聲明,對飛彈攻擊造成的生命損傷表示悲痛。

中央社引述土耳其外交部指出,近期這類針對基輔等城市平民住地的攻擊,再次顯示烏克蘭戰爭的殘酷,及迫切需要永久和平。「我們再次強烈呼籲立即停止這場毀滅性的戰爭,並優先考慮外交解決方案」。

土耳其與烏克蘭、俄羅斯經貿連結深。自開戰以來,土耳其以調停者自居,戰略地位提升。總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)採取平衡外交,雖未加入西方國家經濟制裁俄羅斯,但應烏克蘭要求,關閉俄艦進入黑海的通道及土耳其領空,禁止若干自敘利亞起飛的俄國軍機飛越。

土耳其國防工業署長狄米爾(Ismail Demir)近日受訪指出,土耳其必須謹慎看待是否援助烏克蘭更多武器,引發烏克蘭官員質疑,土耳其在俄烏戰爭初期採取具體措施挺烏克蘭後,立場是否正逐漸向俄國傾斜。

艾爾段5月出手阻擋瑞典及芬蘭加入北大西洋公約組織(NATO)後,土耳其與西方國家也更見裂痕。前烏克蘭總理外交政策顧問赫柏(Yevgeniya Gaber)22日投書華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)指出,土耳其改善與西方關係的橋樑「正在崩塌」。

