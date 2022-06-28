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台電終結連七凍！學者：97%用戶不受影響對社會衝擊較小　但物價一定漲

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/28 09:33
經濟部電價審議會拍板平均電價調漲8.4%，其中主要鎖定用電大戶調漲。

經濟部電價審議會拍板平均電價調漲8.4%，其中主要鎖定用電大戶調漲。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）電價終結連七凍！經濟部電價審議會拍板平均電價調漲8.4%，其中主要鎖定用電大戶調漲；學者認為，此決議對社會已是衝擊最小方案，亦有學者憂心，電價平均漲幅不小，將拉高通膨預期心理，CPI一定會受影響。

經濟部電價費率審議會27日決議平均電價調漲8.4%，其中高壓、特高壓產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定，住宅千度以下、小商家及低壓用電、農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶及高中以下學校不調整，約97%用戶不受影響，自7月1日起實施。

中央社報導，台灣經濟研究院長張建一認為，台電雖是國營事業，但以公司治理而言必須漲價，相比全面上漲衝擊民生，此決議對社會已是衝擊最小方案。

張建一指出，用電大戶大部分為出口導向且國際競爭力強，可將成本轉嫁至國外下游客戶，初估對GDP影響不大、小於0.1個百分點，對CPI（消費者物價指數）影響則估0.1至0.2個百分點。

元大寶華董事長梁國源認為，經濟部電價費率審議會雖然以漲用電大戶、不影響基本民生為原則，但電價平均漲幅高達8.4%，CPI一定會受到衝擊。

梁國源指出，電的產業關聯效果高，不是不漲小商家、農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等產業就完全不影響民生，民眾最怕的是通膨預期心理；因電價平均漲幅高，拉高民眾預期上漲心理，CPI就肯定會漲。

此外，梁國源說，電、能源可視為廣義生產要素，電價拉高肯定會對產出有影響，GDP難免受到衝擊；且近年好不容易吸引台商回流，電價拉高恐衝擊台商回流意願。

更新時間 : 2022-06-28 10:55 GMT+08:00

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