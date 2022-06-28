美股27日無力續漲　台灣電價調漲對股市影響值得觀察

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股在狂飆800餘點後，27日漲勢暫歇，科技股表現相對疲弱，對於今天（6/28) 台股表現刺激有限。分析師表示，經濟部電價審議會拍板高壓、特高壓產業用電大戶調漲15%，恐成景氣變數，對台股走勢值得觀察。

美股27日走勢震盪，4大指數無力續漲：

道瓊工業指數下挫62.42點或0.20%，以31438.26點作收。

標準普爾指數下跌11.63點或0.30%，收在3900.11點。

那斯達克指數挫跌83.07點或0.72%，收11524.55點。

費城半導體指數小跌5.00點或0.18%，收2713.47點。

經濟部電價費率審議會決議，7月起平均電價調高8.4%，由每度新台幣2.6253元增加至2.8458元，終結連7凍；其中，高壓以上產業用電大戶調漲15%，但扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約有97%用戶不受影響。

中央社引述工商協進會理事長吳東亮表示，工商界理解調高電價的必要性，應當共體時艱，不過現正值夏季電價與國內疫後復甦的關鍵時刻，電價調漲恐衝擊工商產業復甦，建議政府應再思考更妥善的配套措施以為因應。

分析師表示，電價調漲除了影響產業復甦力道外，對於通膨預期心理的發酵值得觀察，台股接連2個交易日反彈，但成交值卻無法突破2400億元，不及5日均量的2542億元，多頭力道仍嫌不足，所幸融資並未因為價漲而迅速回籠，相對安定的籌碼面有機會讓台股在15000點之上開始築底。

法人表示，近期台灣股市隨美股上下震盪，且震盪幅度劇烈，短線指數出現反覆測底機會大，而短期觀察指數走勢，最重要的主流指標需視晶圓龍頭大廠股價是否走穩，將成短線多空關鍵。另外，未來一週每日量能若達到2500億元至3000億元水準，這波反彈走勢才能較為強勢且具有延續性。