用電大戶面臨15%漲幅 台積電表示致力節能 機械公會抱怨漲太多

（台灣英文新聞 / 綜合報導）經濟部今（27）日宣布7月1日起調漲電價，受影響的大戶反應不一，台積電表示會積極落實節能減碳，機械公會則批「漲太多」。

根據電費審議小組會後結論，產業用電大戶漲15%，小商家與千度以下住宅則不受影響。

中央社引述台積電說法，該公司致力綠色製造，落實節能減碳，訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，配合政府法規，善盡企業責任。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲表示，依使用者付費原則，電價調整是合理的，但他也呼籲補貼措施不能獨厚特定產業。此外，他認為台電電價成本計算要透明，營運效率要提升，勿浪費資源。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文則稱漲幅出乎意料，「真的是漲太多」，將使機械業製造成本大增，恐會有業者表達抗議。

東森報導，中華民國全國商業總會理事長許舒博對於國際觀光旅館也在調漲之列，不太滿意。他表示疫情之下，國境不開，五星飯店大受衝擊，也難受益國旅。

另一方面，台北捷運今日才召開臨時記者會，呼籲政府不要對運輸業者調漲電價，並稱北捷已26年未漲票價，若漲價恐難以撐持。然而運輸產業並未排除於大戶之外，仍得吃下15%的漲幅，台電指軌道用電已提供優惠，北捷若虧損，應由事業主管機關想辦法。北捷目前還未透露，會否因此調漲票價。