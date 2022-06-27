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中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/27 20:12
聯合國海洋大會在里斯本開幕（圖／美聯社）

聯合國海洋大會在里斯本開幕（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）2022年聯合國海洋大會（United Nations Ocean Conference）今（27）日在葡萄牙里斯本召開，我國南太平洋友邦吐瓦魯偕三名台灣代表參加，卻遭到中國刁難，吐瓦魯外長憤而退出。

路透引述紐西蘭國家廣播電台報導，吐瓦魯代表團成員中，有三人是台籍人士，中國質疑台灣代表身分不符規定，吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）即決定退出大會，以示抗議。

吐瓦魯人口12,000，與台灣於1979年建交，是目前我國僅剩的14個邦交國之一。

中國向來不許台灣參與任何國際組織或會議，採取各種方式加以阻撓。被問及此事時，中國外交部發言人趙立堅重申台灣是中國一部分的立場，還趁機奚落台灣，「台灣當局慣於在國際上搞小動作，其所謂人員自降人格，甘當別的國家的隨從，企圖擠進聯合國海洋大會，這只能自取其辱。」

柯飛去年錄製了一支向聯合國氣候峰會COP26請願的影片，他站在深及大腿的海水中發表演說，向全世界吶喊，海平面不斷上升，島國正面臨滅頂之災的困境。畫面過於強烈，博得了全球關注。

本屆聯合國海洋大會預計7,000人參與，包括各國領袖代表與環保倡議人士。

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中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會
吐瓦魯外長柯飛2021年在海中錄製氣候演說（圖／美聯社）

中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會
總統蔡英文2019年在總統府接見吐瓦魯外交部長柯飛（圖／中央社）
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