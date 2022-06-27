【漲大戶不漲民生】台灣宣布電價調漲 產業大戶漲15%、千度以下住宅與小商家不影響

（台灣英文新聞 / 綜合報導）為反映國際燃料成本，經濟部電價費率審議小組今（27）日宣布，高壓、特高壓產業用電大戶調漲15%，小商家與千度以下住宅則不調整，新電價7月1日起實施，這是台灣自2018年以來首度調漲。

根據經濟部，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，高壓用電均價將從每度2.6990元調漲為3.1039元，特高壓從每度2.2354元調整為2.5707元。考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房六類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

另為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1,000度以下、約占97%（1,272萬戶）也不調漲。為提高節能誘因，住宅用電1,001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭），電價將調漲9%，例如每月用電量1,001度，只有超出的那1度會調漲，其餘1,000度不調。如以繳納電費試算，非夏月每期（兩個月）6,592元、夏月7,904元以下之家庭用戶，不受影響。

此次調整以漲用電大戶、不影響基本民生為原則，整體電價平均漲幅為 8.4%，由每度2.6253元調漲為2.8458元。

自2018年4月國際能源價格大漲而調漲電價3%後，台灣截至去年已連續七次凍漲。經濟部強調， 國外電業針對這波燃料價格大幅上漲，已陸續調整電價，漲幅介於13%至45%間。

台電公司面對燃料價格居高不下，預計今年燃料成本將較去年增加約3,000億元，面臨極大財務壓力。在考量燃料成本、台電財務、疫情衝擊及穩定物價等因素下，審議小組以最低影響限度進行電價調整。