為獨立與自由而戰 台灣國旗現蹤烏克蘭前線

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄烏戰爭開打至今，不僅烏克蘭人英勇衛國，逾2萬名外籍傭兵與志願軍也堅守戰線對抗俄國，國際軍團中亦有台灣身影為獨立與自由而戰。

《BBC》深入前線，採訪烏克蘭國際軍團的一處秘密訓練基地。軍團成員來自世界各地逾50個國家，前來助陣的緣由各有不同，但他們持槍的雙手同樣堅定，與烏國軍隊並肩作戰。儘管犧牲在所難免，成員仍前仆後繼，加入抵抗俄國槍砲彈藥的行列。

報導指出，所有外籍軍人都隸屬烏克蘭軍隊，並簽署正式合約，但最重要的職位仍由烏籍軍人擔任。

一名駐紮基地、全身武裝的台裔男性，向《BBC》記者展示隨身攜帶的青天白日滿地紅國旗，他堅定的表示，這不僅是為了烏克蘭也是為了台灣，「我是為了獨立與自由而來」。報導並未就該位男子身份詳細說明。

這並非首度有台灣自願軍前往烏克蘭戰地，也非台灣國旗首度飄揚當地。自2月俄國侵略該國以來，已有逾5名台灣自願軍前往第一線支援，其中也包括通曉五國語言、自願參軍的旅烏台僑王楠穎。美國公民勞斯（Ryan Routh) 為向國際軍團成員致敬，將成員國籍的國旗，掛於基輔獨立廣場一面石牆上，台灣國旗也在其中。

另一位未具名的國際軍團成員則表示，他們是「為了世界民主起身對抗獨裁者」。先前服務於英國軍隊4年的Daile McGee則表示，他所處的隊伍奮戰數月，目前已有四名隊友喪生。他表示每個人心知肚明可能面臨的死亡，他為此而來，若因此陣亡也是求仁得仁。



台灣國旗出現於影片1:06處。