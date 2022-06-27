立陶宛外交團參訪台灣國美館　從攝影展開精采對話

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 立陶宛外交團近日來台，行程滿檔拜會各部會建立雙邊友好關係，於今( 27)日啟程國美館參觀展開藝文之旅。

文化部所屬國立台灣美術館（以下簡稱國美館）主辦的「揭幕： 尋探立陶宛攝影中的認同」及「覆寫真實： 台灣當代攝影中的檔案與認同」展覽已於今年4月9日開展。

國美館指出，立陶宛外交部拉丁美洲、非洲及亞太司副司長布蓓連內 (Rasa Bubelienė)率立陶宛外交媒體訪問團一行10人，今日在外交部的陪同下參觀此別具意義的兩館攝影交流展， 由國美館梁永斐館長代表接待並引導觀展， 於交流中持續深化雙邊友誼。

梁永斐館長表示， 國立台灣美術館與立陶宛國家美術館透過展覽開啟交流， 兩館皆推出以「攝影」媒材為核心的策劃主題展。 一樓是由立陶宛國家美術館所策劃的「揭幕： 尋探立陶宛攝影中的認同」展；二樓則是由國美館館內策展人賴駿杰所策劃，兩展以「認同」 主題相呼應。

「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」 展出立陶宛國家美術館攝影藏品， 展覽主題圍繞身分認同的文化議題，展出21位藝術家共87件作品 ，時序性地呈現立陶宛自1950年代至今的歷史與攝影發展歷程， 特別是立陶宛攝影史中由寫實主義至觀念表現的流變， 傳遞多元且異質的生命力。

國美館所策劃的「覆寫真實：台灣當代攝影中的檔案與認同」， 展出國美館及國家攝影文化中心藏品， 並共同展出青年藝術家作品，共展出15位藝術家的攝 影及複合媒材作品，囊括台灣當代藝術攝影自90年代以來的重要作 品，如陳界仁早期的數位影像作品、吳天章的影像裝置， 抑或梅丁衍使用老照片而編修的數位影像輸出等， 期待以台灣當代攝影藝術面對「認同」議題的各種情境， 以當下境況回應立陶宛所帶來的現代至當代攝影發展史， 展開精彩的交流對話。

「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」及「覆寫真實： 台灣當代攝影中的檔案與認同」將於7月3日結束國美館的檔期， 後續將於今年9月巡迴至國家攝影文化中心台北館展出。

相關訊息請參考國美館官網：http:// www.ntmofa.gov.tw。