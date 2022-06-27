未來智慧學校啟航! 新北校務雲推出　高中職、教師智慧學習認證及班班智慧教室

新北市邁出智慧校園一大步，市長侯友宜今（27） 日至頂溪國小進行「未來智慧學校」啟航儀式並體驗智慧教室上課， 宣布自111學年度起新北校務雲即將由原本國中小延伸至幼兒園及 高中職隨時可用，首創的高中職打卡上下學系統也將於9月啟用， 而全市教師將陸續於113學年度前通過智慧學習認證，並於115 學年度前國中小達成班班智慧教室，展現學校未來智慧校園新樣貌。

市長侯友宜表示，「智能城市」是新北市施政目標， 應用新科技提供民眾便利生活。111學年度起， 將以現行國中小校務行政為基礎打造「新北校務雲」， 向下延伸建置幼兒園並向上擴充介接高中職校務行政， 並於新北校園通APP操作應用，邁向隨時隨地都可用目標。

新北市2020年已完成校校有智慧教室，今(2022)年搭 配教育部生生用平板政策，6月底前配發8萬2千多台平板到各校， 而今年亦將建置3,000間智慧教室，預計115學年度前達成1 萬600間目標。同時，讓每間智慧教室具有平板電腦、數位黑板、 無線投影、多點觸控、班級經營系統和即時上網等功能。

今日活動市長體驗物聯網智慧教室，由教師示範使用校園通 APP電子聯絡簿作業指派以及開門， 並運用智慧聲控教室電燈電扇等電器設備。 還由學生進行學習積點兌換獎勵品，也示範運用健康中心系統掛號， 展現新北校務雲便利性。

市長與一同出席的校長代表共同啟用在新北校園通APP的 高中職打卡上下學系統，不僅免除孩子刷卡排隊困擾， 家長也能掌握出缺席情況。此外，校園通APP功能廣泛， 還提供學費繳費、課表查詢、學業成績、缺曠紀錄、獎懲紀錄、 社團活動、學習歷程以及教育放送臺等多項功能， 讓學生家長智慧掌握在校生活。

此外，教育局協助各校全面推動智慧教師培訓研習，今( 111)年目標超過9千名，預計113學年度全市3萬名教師將通 過認證。教師能在高速網路下進行雲端及多屏智慧教學， 輔以親師生平台與校園通APP運用， 在觸屏與平板適時轉換讓教學更精采、學習更多元， 落實科技輔助自主學習，達到適性學習目標。

錦和高中劉昱辰同學說， 現今社會手機已經是每個人必備用品， 很開心不用排隊刷卡就可以直接利用校園通APP打卡上下學。 而父母親也能直接幫學生在線上請假，不僅免除紙本申請的方式， 也能掌握出缺席情形，省時又便利。

教育局長張明文表示， 未來智慧學校將是新北市每所學校未來樣態， 以全方位之資訊系統平臺服務學校、教師、家長與學生， 滿足多元化教育需求，提升適性學習質量、 教與學之便利性及學校行政效能，新北市將從智慧教室建置、 智慧教師認證及打造校務雲等面向，引領各校轉型成為智慧校園。

照片來源：新北市教育局提供