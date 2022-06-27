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別誤會她的美麗　一起了解如何分辨「酸藤」與「小花蔓澤蘭」

By 台灣英文新聞
2022/06/27 17:14
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

近期新北市山區常出現藤蔓開紅花，環繞整個樹冠層，好像山林披上粉紅色的新娘紗，請民眾別擔心，這不是外來入侵植物「小花蔓澤蘭」，而是臺灣原生植物「酸藤」，對於台灣生態不會造成嚴重影響。

特有生物研究保育中心黃士元博士表示，「酸藤」主要生長於低海拔山區或荒地中，為多年生蔓性藤木，屬夾竹桃科植物，在台灣山區普遍分布，幼嫩時呈淡紫紅色，每年4月到6月，開出粉紅色或紅色小花，花序為聚繖狀圓錐花序，葉片橢圓形或橢圓狀倒卵形，以纏繞的方式來進行攀爬，常形成大藤本纏繞樹冠上，開花時在附生植物冠層形成粉紅色或紅色傘頂，呈不連續點狀分布，不會影響其他樹木行光合作用；而外來入侵種「小花蔓澤蘭」的葉片則呈三角狀卵型，每年9月到11月，開白色小花，呈連續大面積覆蓋，會使樹木失去與陽光接觸的空間，無法行使光合作用而死亡，故有「綠癌」之稱。

新北市農業局表示，為維護本市山區生態及樹木生長，農業局每年都會進行小花蔓澤蘭清除，目前已有效控制於熱區（點）中，也會針對入侵種熱區（點）加強宣導防治觀念，呼籲全民一同加入監控與移除的行列，如有發現外來入侵植物「小花蔓澤蘭」，歡迎來電通報（電話：(02)2960-3456轉3122李先生），共同維護美麗的山林。

別誤會她的美麗　一起了解如何分辨「酸藤」與「小花蔓澤蘭」

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-06-27 18:11 GMT+08:00

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