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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超229.75億元

賣超聯電15.41萬張最多，另買超群創22.41萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/06/27 17:07

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/6/20~2022/6/24）外資在集中市場總買進金額為3,851.05億元，總賣出金額為4,080.80億元，賣超為229.75億元，另統計自2022年年初至6月24日止，外資總買進金額為9兆145.86億元，總賣出金額為9兆9,275.99億元，累計賣超為9,130.13億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆769.21億元新台幣，占全體上市股票市值的40.12%，較6月17日的19兆6,107.57億元新台幣，減少5,338.36億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進406,501千股，賣出182,404千股，買超224,097千股；第二名：兆豐金：買進151,384千股，賣出54,143千股，買超97,241千股；第三名：第一金：買進91,071千股，賣出48,526千股，買超42,545千股。

台灣證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進135,909千股，賣出290,046千股，賣超154,137千股；第二名：中鋼：買進98,585千股，賣出161,934千股，賣超63,349千股；第三名：陽明：買進81,097千股，賣出118,173千股，賣超37,076千股。

更新時間 : 2022-06-27 18:11 GMT+08:00

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