7月1日新制上路　300億租金補貼開放申請、外僑居留證可線上申辦

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）內政部於7月1日起將推出多項新制上路，包含網路申報土地增值稅或契稅並完稅後，「網路申報土地增值稅或契稅並完稅後，申辦不動產移轉登記得免附該紙本稅單」、「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」申請作業、「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」等。

內政部與財政部推動不動產移轉一站式整合服務，自111年7月1日起，民眾可透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅並完稅後，申辦不動產買賣過戶等移轉登記時，由地政事務所同仁查詢完稅情形，民眾得免附土地增值稅或契稅紙本稅單。

為減輕租屋民眾生活負擔，內政部依行政院核定的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，以每年編列300億元預算，協助50萬戶租屋家庭減輕生活負擔。

每戶每月最高2000元至8000元(比照「整合住宅補貼資源實施方案」現行租金補貼金額表)，補貼金額不得高於實際租金支出，補貼期間1年。另針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼為1.2倍，2年內新婚家庭加碼為1.3倍，經濟弱勢家庭(低收入戶及中低收入戶)加碼為1.4倍。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

另外，7月1日起申請建築執照掛件的新建建築物，採用桶裝瓦斯時，應留瓦斯桶設置於室外或屋外的空間，以降低瓦斯洩漏蓄積於室內造成危害的風險。既設建築物則不溯及既往，將由消防機關宣導安全使用瓦斯。