新北首創類家、親屬家庭安置 與全國分享

「ㄚ公ㄚ嬤我要抱抱，我會怕怕…」 5歲的蕾蕾因發燒住院被發現不明傷勢， 後來診斷出先天免疫功能不全，幾年來頻繁進出醫院， 主責社工在媒合相關醫療資源協助，在她病況穩定後，透過新北市「 類家庭」的專案，住進林口社宅， 由一對阿公阿嬤級的蘇雲霖和蘇黃根葉幫忙照顧， 目前蕾蕾已經8歲，能夠獨自睡一張床，各項學習也慢慢跟上。

新北市社會局於27日在新板金融大樓會議廳舉辦「愛與希望- 類家庭和親屬家庭安置模式實務分享會」，衛生福利部保護司、 社家署、專家學者， 以及各縣市跨網絡從事安置兒少工作的專業人員，包含安置機構、 醫院、法院、監獄等200多人，或現場實體或透過視訊參與研討。

衛福部次長李麗芬表示，兒少保護是國家重要的議題， 兒權公約揭示，家庭是孩子最重要的成長地方， 但當原生家庭疏於照顧，或有不當對待時， 政府就必須站出來作替代性照顧，新北市在這方面開創許多方案， 走在前頭，像是「類家庭」或「親屬家庭」的安置模式， 讓身心受創的孩子能獲得希望與關懷。

社會局長張錦麗表示，新北市參考香港兒童之家的模式， 從2017年起開辦「類家庭」， 是在既有的安置機構和寄養家庭之外，一個創新的照顧模式， 初期運用三重社會住宅，2019年起在林口社宅增設， 2020年底再增設永和及新店站， 目前共有15戶類家照顧36名個案，分別委託芥菜種會、 更生少年關懷協會等辦理。

張錦麗說，另外2017年起，也委託台灣世界展望會辦理「 親屬家庭」服務， 目前計有15戶親屬家庭提供16名個案安置服務。 希望透過這次的實務分享，感謝第一線社福團體、醫療、 法政單位和社工的投入和付出，並聽取專家學者的意見和指導， 為身心受創的孩子找到復原成長的途徑。

社會局兒童少年福利科長劉倩如和社工督導陳麗雲在研討會中分享實 務經驗，透過愛心大平台的整合，利用爭取城鄉局、 營建署住都中心的社宅設立，以及熱心社團和企業的贊助， 委託NGO團體召募有愛心的照顧者，一步步走到目前階段， 侯友宜市長也會在過年前後，專程前往為安置的孩子關懷。

包含海洋大學健康照顧社工系教授曾華源、 屏東科大社工系教授趙善如、 暨南大學社會政策與社工系教授吳書昀、 台北大學社工系教授胡中宜、實踐大學社工系教授彭淑華、 台大社工系副教授林敬軒和輔仁大學教授劉可屏等人， 或發表專題講座，或參與實務分享回應。