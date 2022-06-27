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台灣指揮中心：6個月至5歲幼童可打莫德納　5至11歲兒童建議接種追加劑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/27 16:21
ACIP會議中通過，同意6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗，另建議5至11歲兒童於完整接種150天後施打第3針基礎加強劑。

ACIP會議中通過，同意6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗，另建議5至11歲兒童於完整接種150天後施打第3針基礎加強劑。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日宣布，ACIP會議中通過，同意6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗，另建議5至11歲兒童於完整接種150天後施打第3針基礎加強劑。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議於今日上午召開，會中就6個月至5歲幼兒接種莫德納 COVID-19疫苗、5至11歲基礎加強劑及追加劑接種接種等議題進行討論。

指揮中心發言人莊人祥表示，專家認為，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）處於社區流行階段，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議6個月至5歲幼童接種兩劑莫德納 COVID-19疫苗接種，兩劑間隔4至8週以上，以降低染疫後重症及死亡之風險。

另外，針對5至11歲兒童COVID-19疫苗基礎加強劑及追加劑接種建議，對於免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑(與第二劑間隔28天後接種)。至於完整接種基礎劑對象，建議於滿5個月（150天）後，接種追加劑。

針對COVID-19確診者疫苗接種建議，莊人祥說，依據現有有限資料顯示，延長SARS-CoV-2感染後接種COVID-19疫苗之間隔，可增加接種疫苗後誘發之免疫保護力，且感染後短期間重複感染機率較低，爰建議確診者可自發病日或確診日(無症狀感染者)起3個月且無急性症狀後，接種 COVID-19 疫苗。

莊人祥說，確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如符合「因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加」、「免疫力/免疫功能低下導致感染風險增加」或「因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需求」，可經醫師評估適宜接種後，完成尚未完成疫苗劑次。
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更新時間 : 2022-06-27 16:40 GMT+08:00

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