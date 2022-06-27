派系爭利意者參選無門 游盈隆：台灣亟需第二次民主運動

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）財團法人台灣民意基金會董事長游盈隆今（27）日於臉書批判，身處民主台灣，藍、綠兩黨在九合一選舉提名一事，竟讓個人與派系私立凌駕黨內民主初選程序，更有林智堅請辭參選的「惡例」。游盈隆表示，台灣亟需要第二次民主運動，讓台灣民主發展回歸正軌應從今（2022）年開始。

針對兩大黨在年底九合一選舉初期的提名亂象，游盈隆於臉書撰長文直抒胸臆，也透露退出民進黨三年以來心聲與觀察。

游盈隆寫道，今年4月他曾感嘅「回顧過去三十年台灣的政黨政治，我不得不說，現在就是準威權復辟，密室政治復活，二十一世紀台灣政黨政治最黑暗的時刻」，而回顧過去三個月，藍綠兩黨在6都16縣市長提名的作為一如他所預言。

他舉例國民黨籍苗栗縣議會議長鍾東錦、民進黨籍兩任彰化市長邱建富等人參選意願強列卻被黨忽略，蔡英文更是變相幫參選意願低落的黨籍立委黃秀芳造勢。

游盈隆痛批，不經黨內初選是個人與派系私利凌駕其上，「台灣政治史上第一遭，有志參選者參選無門，無志參選者被趕鴨子上架，真的是慘不忍睹」、「正當民主程序」被扭曲或棄置、「程序正義蕩然無存」，可謂「政黨提名淪為政黨的殺戮戰場」。

游盈隆進一步批判，民進黨英派獨尊的「荒謬劇」，以致新竹市市長林智堅「吃碗內，看碗外」，請辭參選桃園市長的作為「輕諾寡信，罔顧責任倫理，創下台灣地方自治史上第一個惡例」。

游盈隆痛心表示，台灣政黨當權派只顧追求自己和派系利益，忘記政黨責任與功能，罔顧人民利益與期待，當主要政黨「腐敗、墮落、失職、失能與失格」，民主政治也將「腐敗」、「倒退」。

儘管今年台灣被美國「自由之家」和英國「經濟學人」列為績優的民主國家，名列世界、亞洲前茅，但游盈隆引述台灣民意基金會今年2月的全國性調查指出，「台灣人眼中的台灣民主表現基本上好，但還有很大的進步空間」。

游盈隆強調，台灣民主最爲世人所知的是「選舉民主」（Electoral democracy)，即最低限度的民主。而如今當兩大黨「放棄黨內民主，不辦初選，地方反彈強烈，都埋下黨的分裂危機」。

他質疑，完全不尊重黨內民主、只顧集大權於一身之人如何促進、深化民主？若蔡英文、朱立倫被問及為何不以民主程序產生候選人，又該如何應答？

游盈隆感慨，2019年6月23次退黨至今三年，得出「台灣亟需要第二次民主運動」，且應從今年開始的結論。

「我願結合所有有理想、有熱情、有衝勁的人作伙打拼奮鬥，為台灣人打造一個新的有意義的選擇，阻止台灣政黨政治無止盡向下沈淪，讓台灣民主發展回歸正軌，邁向新的理想、新的目標、新的未來，」游盈隆如此寫道。