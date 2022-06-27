台灣「桃源國際藝術獎」徵件數成長25%　國內外15位入圍者角逐歷年最高獎金

(台灣英文新聞/劉怡均 桃園採訪報導)第二屆桃源國際藝術獎於今(27)日揭曉入圍名單，15位入圍者創作將於2023年桃園展演中心展出，並將角逐首獎60萬元首獎獎金。

桃園市立美術館辦理「桃源國際藝術獎」初選徵件，經國際評審團的評選，於今日上午10時舉行入圍公告記者會，現場揭曉初選入圍名單，共15位國內外藝術家從687多組投件者中脫穎而出，獲選為本屆參展藝術家，將於明年在桃園展演中心展出，共同角逐獎項！

台灣當代藝術競賽2023桃源國際藝術獎為兩年一度的獎項，由桃園市立美術館(以下簡稱桃美館)主辦，今(27)日於橫山書法藝術館宣布入圍名單，由市長鄭文燦及桃美館館長劉俊蘭揭曉自62國687件作品中脫穎而出的15位入圍藝術家名單，分別為國際8位、國內7位，作品類別涵蓋平面創作、空間裝置、影像與新媒體、藝術計畫等多元領域創作。

今年評審陣容堅強，國際評審團由桃園市立美術館館長劉俊蘭擔任召集人，邀集羅馬21世紀美術館（MAXXI）藝術總監侯瀚如、法國龐畢度藝術中心首席策展人克里斯蒂尼‧馬塞（Christine Macel）、曾於香港 Para Site 擔任總監之策展人康喆明（Cosmin Costinas），以及獨立策展人高森信男(Takamori Nobuo)組成。

鄭文燦表示，辦理第二屆比首屆得到更大的迴響，總投件量較首屆大概成長25%，代表獎項跟評審團陣容受到更大的肯定，今年提高獎項金額到60萬給創作者更多鼓勵，桃美館及其分館呈現在地性跟國際化創作，競賽不限定當地藝術家投稿，代表台灣持有開放態度，希望培養更多在地化跟國際化的藝術人才。

評審團召集人劉俊蘭館長表示，桃源國際藝術獎的前身是桃源創作獎，轉型後加入國際交流，今年投稿的國籍跟件數都有所成長，首要多來自亞洲，其次是歐洲，再來是南美洲，包含墨西哥、巴西，甚至南非及埃及都有。

劉俊蘭說明，受限於場地及經費有許多遺珠，但看到許多來自不同文化背景、創作主題與風格迥異的藝術家，透過跨越文化邊界的創作手法和多元的藝術語彙，轉化為視覺上、空間上和體驗上的精彩呈現，也有不少探討跟台灣歷史相關主題的藝術作品，入圍名單更有兩位是桃園在地人。

本屆入圍的國際藝術家將獲得桃美館支援基礎場佈、交通費用及作品回程運輸費用，於明年3月至桃園展演中心佈展，再由國際評審團現場評選出「桃創獎」首獎1名、「優選獎」3名以及「遊藝獎」1名，並於頒獎典禮揭曉得主，展出時間預定於3月16日至5月11日。

入圍名單：台灣部分劉芸怡、劉子平、林祐聖、曾麗娟、王言然、薛又菱、李奎壁；香港的李繼忠、法國Delphine Pouillé、巴西Maira Ali Lacerda Flores、阿根廷Belen Santamarina、祕魯Andrea Ferrero、敘利亞Sara Naim、美國Felipe Castelblanco、中國的焦岩。



入圍名單(圖/主辦單位)