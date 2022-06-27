6/27台灣本土+28489　死亡+91　邊境攔截61例Omicron BA.4及BA.5　佔入境確診者半數以上

14:46更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增28,580例COVID-19確定病例，分別為28,489例本土個案及91例境外移入；確診個案中新增91例死亡。另外，在境外移入個案抽驗病毒序列方面，共新增61例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5病例，佔入境確診者半數以上。



指揮中心表示，今日新增之28,489例本土病例，為13,450例男性、15,022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(4,008例)最多，高雄市(3,888例)居次，新北市(3,679例)排名第三。



指揮中心指出，今日新增91例本土病例死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日。





指揮中心說明，今日新增91例境外移入個案中，為54例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)、韓國、泰國、土耳其及新加坡(各1例)移入，另83例感染國家調查中。入境日介於今年6月15日至6月26日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,641,921例確診，分別為14,379例境外移入、3,627,488例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,345例COVID-19死亡病例，其中6,330例本土，另15例為境外移入。