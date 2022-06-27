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6/27台灣本土+28489　死亡+91　邊境攔截61例Omicron BA.4及BA.5　佔入境確診者半數以上

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/27 14:30
6/27台灣本土+28489　死亡+91　邊境攔截61例Omicron BA.4及BA.5　佔入境確診者半數以上

14:46更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增28,580例COVID-19確定病例，分別為28,489例本土個案及91例境外移入；確診個案中新增91例死亡。另外，在境外移入個案抽驗病毒序列方面，共新增61例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5病例，佔入境確診者半數以上。

指揮中心表示，今日新增之28,489例本土病例，為13,450例男性、15,022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(4,008例)最多，高雄市(3,888例)居次，新北市(3,679例)排名第三。

指揮中心指出，今日新增91例本土病例死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日。

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指揮中心說明，今日新增91例境外移入個案中，為54例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)、韓國、泰國、土耳其及新加坡(各1例)移入，另83例感染國家調查中。入境日介於今年6月15日至6月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,641,921例確診，分別為14,379例境外移入、3,627,488例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,345例COVID-19死亡病例，其中6,330例本土，另15例為境外移入。

另外，6月10日至6月18日期間的入境確診者中，共有120例有基因病毒序列結果，其中53例BA.5、8例BA.4，年齡介於未滿10歲至60多歲，另有59例為我國主要流行病毒株BA.2。截至今共有107例BA.5入境移入個案，以及19例BA.4，來源為以美國為主。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，6月10日至6月18日期間內檢出Omicron BA.4個案分別自美國(3例)，新加坡(2例)，法國、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(13例)，德國及法國(各6例)，新加坡(4例)，英國(3例)，泰國、土耳其、丹麥(各2例)，西班牙、馬來西亞、日本、韓國、波蘭、奈及利亞、印尼、荷蘭、印度、比利時、挪威、沙烏地阿拉伯、肯亞、阿拉伯聯合大公國(各1例)，另1例感染國家調查中。

6/27台灣本土+28489　死亡+91　邊境攔截61例Omicron BA.4及BA.5　佔入境確診者半數以上
新冠肺炎
Omicron亞型變異株BA.4
Omicron亞型變異株
Omicron亞型變異株BA.5

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