台灣古都愛文芒果季！台南市長盼增闢國際市場通路　保障農民收益

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）時序入夏，有「夏日紅寶石」美稱的愛文芒果即將上市，台南市長黃偉哲今(27)日表示，今年邁向第10屆「台南國際芒果節」以「FOLLOW MANGO 跟隨芒果」為主軸，主要行銷的產區就在玉井、左鎮、南化、楠西等地，並規劃6條農遊體驗行程，邀請民眾體驗山區風光。

台南市長黃偉哲表示，今年的芒果因為減產，產量是供不應求的，價格也蠻高的，但是還是要先打開通路，讓更多的民眾能夠知道台南芒果的好，今年邁向第10屆的「台南國際芒果節」將從6月25日到7月23日分別在板橋大遠百、走馬瀨農場、大東夜市、南化遊客中心等地辦理行銷活動，並結合玉井、南化、大內、官田、左鎮及楠西等芒果產區的特色景點及芒果園，規劃6條農遊體驗行程。

黃偉哲強調，在國際行銷方面，今年除了日本和韓國的市場，還打開紐西蘭的通路，總共行銷1萬3000多公斤，目前為止還在陸續增加，除了打開紐西蘭通路之外，也會對澳洲，還有其他的國家，陸陸續續增闢行銷到國際市場，拓展更多元的通路，建立臺南芒果的優質口碑，保障農民收益。

農業局長李建裕指出，除了規劃內容豐富的芒果產區農遊體驗行程外，今年首次發行2000本芒果護照，內容包含芒果產區景點介紹、交通資訊，並提供住宿優惠、特色美食、芒果甜點、農特產品等期間限定優惠方案。自6月30日起在台南火車站、新營火車站、台南高鐵站，以及玉井、南化、楠西、左鎮、大內、官田等6區公所及農會提供民眾免費索取，數量有限，發完為止。

農業局表示，2022年臺南市改良種芒果種植面積預估6951公頃，佔全台50%，為全台最大產區，栽培品種以「愛文」為大宗。今年度芒果受到異常氣候影響，經綜合評估總產量較往年減少70%，喜愛芒果的消費者可以上農業局官網查詢訂購資訊。

照片由台南市政府提供