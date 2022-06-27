打流感疫苗可降低阿茲海默症風險？研究：約可降40%　每年接種風險更低

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）阿茲海默症在醫學上仍是不可逆、無藥治癒的疾病，但根據最新研究卻發現，接種流感疫苗能降低40%的罹患風險。該研究報告預計將在8月2日刊登於《阿茲海默雜誌》（the Journal of Alzheimer’s Disease）

美國德克薩斯大學休士頓醫學中心的研究團隊表示，該研究的分析對象為65歲以上長者，共分為兩組，一組為已接種流感疫苗93多萬人，對照組則為未接種者，兩組人數相同。根據長達4年的追蹤結果，有5.1%已接種者罹患阿茲海默症，未接種者則有8.5罹患阿茲海默症。

研究人員引述結果提到，長者若接種流感疫苗可降低數年內罹患阿茲海默症的風險，其效力更是隨著每年接種而增加，換言之，每年皆接種流感疫苗的長者，罹患阿茲海默症的風險最低。

不過，從過去的研究顯示，破傷風、皰疹、小兒麻痺等疫苗同樣能降低罹患阿茲海默症的風險，因此研究團隊認為並不是流感疫苗的特定效用。

研究人員解釋，由於人體免疫系統相當複雜，一旦紊亂或遭到激活就會導致各種疾病的產生，例如肺炎等，而這些情況都可能造成阿茲海默症惡化。由此可見，我們需要更深入了解免疫系統和阿茲海默症之間的影響，到底是怎樣的相互作用才使得它惡化或改善。

另外，兩年半以來新冠疫情肆虐全球，隨著新冠疫苗推出的時間愈長，接種的人數也愈多，同樣地，研究人員也將進一步了解該疫苗和阿茲海默之間是否也會相互影響。