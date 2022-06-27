時力：合理化工業電價、凍漲民生電價

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）電價喊漲，時代力量黨團今（27）日上午召開記者會，提出應合理調整工業用電價格，凍漲民用電費以免物價飆升，強化電網韌性以穩定供電，勿讓全民買單！

時力黨團副總召陳椒華引用能源局數據指出，去年工業部門用電量占整體用電57%，家庭用電僅佔不到19％。國際情勢變化導致國際能源價格飆漲，時力贊成台灣電價應合理調整，但主張優先合理調整工業用電，繼續凍漲民生用電。

陳椒華表示，過去台灣過去以政治力抑制電價，加上政府的補貼措施，使台灣電價始終無法真正反映實際的外部成本，造成能源轉型困難。因此合理調整工業用電價格，可避免政府再大量補貼工業用戶，將工業用電合理反應生產成本，降低台電虧損，更可促進產業節電措施與節能科技發展。

陳椒華也提及，今年5月消費者物價指數年增3.39％，創近10年來新高，但為避免電價調漲造成民眾對物價上漲的預期心理，或再度帶動物價飆升，因此，此時仍不宜調漲民生電價。

幹事長王婉諭則指出，2020 年台灣工業電價為每度新台幣2.4461元，是全世界第6低，顯見台灣的工業電價確實有合理調整的空間，業界也有同樣的認知。

王婉諭強調，全球能源價格高漲，2050年淨零碳排是全球趨勢，台灣電價調漲無可避免，且台灣產業也無法持續靠低廉的水電價格來取得競爭優勢，台企、台廠應培養具有永續經營的能力。政府調漲工業電價，也應同時保障供電穩定性及供電品質，並強化用電效率。

此外，王婉諭也表示，一般工業電價合理化後，與綠能綠電價格的差距縮小，有助企業採購綠能，提升再生能源發展空間。此外台灣電價低廉，造成浪費與索求無度，無助減碳，電價合理化也有助用電量合理化。

總召邱顯智表示，今年303大停電後，政府承諾四月底前會提出千億電網計畫，以解決台灣長期電網脆弱度的問題。但政府兩度承諾於四月底、五月底提出計畫都跳票。

邱顯智引述美國商會副會長吳王小珍上週言論，指出連外國投資人都對台灣的供電穩定表示擔憂，呼籲經濟部應拿出更有效的節能政策，以降低發電端壓力。

邱顯智進一步建議，應參考日本的制度檢討《能源管理法》，對企業優賞劣罰，鞭策達到節能目標；建築部門節能要求也應盡快落實；此外經濟部公告的《再生能源法展條例》修法草案，也應速完成行政院審議程序，將法案送到立法院討論，儘速完成修法工作。