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台灣副總統賴清德脊椎手術今望出院 復健醫師：急性發作時避免前彎動作

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/27 12:11
副總統賴清德。（總統府提供）

副總統賴清德。（總統府提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德昨 (26) 日臨時因椎間盤突出問題接受手術，傍晚在官方臉書感謝北榮團隊的專業診療，並表示一切順利已可下床走動，總統蔡英文也留言：「清德好好休養身體，祝早日康復，再回到工作崗位一起打拚！」

總統府發言人張惇涵表示，賴清德昨因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，昨天下午於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術。

進行手術的北榮院長陳威明表示，北榮由醫院最好的脊椎團隊以顯微手術的方式處理，手術一點半開始、二點半結束。由於手術簡單，拿掉受壓迫的部分，預計今天即可出院。

張惇涵表示，賴清德昨天上午向蔡英文總統報告後，蔡總統指示醫療團隊掌握賴清德身體狀況，並給予最好照顧，也希望賴休養身體、早日康復，回到工作崗位持續為國家打拚。

聯合報報導，賴清德去年公投宣講時，就曾感到腰部不適。

復健醫師：急性發作時別往前彎

椎間盤突出是造成背痛常見的因素，主要原因為姿勢不良，其它如重覆性彎腰及搬動重物，長時間彎腰或長期不良坐姿。最常好發的年齡是從35歲到50歲之間。

衛福部基隆醫院復健科醫師指出，初期疼痛會發生在腰薦椎或屁股的部位，有些會延伸到大腿及小腿外側。病人常會表現出彎曲的姿勢，如彎腰駝背或頸椎前傾的姿勢，尤其在一段時間沒有活動後疼痛會增加，如久坐或晚上睡覺休息後早上起床的時刻。若椎間盤往後突出，則一些增加椎間盤壓力的活動會造成疼痛加劇，如久坐、彎腰、咳嗽、搬重物、及從彎曲的姿勢中站起來等，通常在走路時症狀會減輕。

在急性椎間盤突出時，要避免往前彎的動作，坐立時，髖關節及膝關節應要彎曲。在做運動時，如果疼痛增加或症狀變明顯應馬上停止該運動。儘量避免會造成症狀加劇的動作，如彎腰或搬重物。

醫師說明，最常見的椎間盤突出是在腰椎第4、5節及腰椎第5節和第1薦椎之間。80-90％有急性椎間盤突出的病人在經過完整復健治療之後，病情會痊癒，僅有少數病患需開刀治療。
賴清德
椎間盤突出

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