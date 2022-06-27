Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

台灣晶片設計廠擴大投資高雄　義隆電子亞灣設研發中心

義隆電子：2012年，經中山大學產發中心輔導進駐高軟南部IC設計培育中心，是早期投入南部半導體產業指標廠商，多年來研發量能持續成長

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/27 11:48
照片左起：中山大學校長鄭英耀、高雄市長陳其邁、董事長葉儀皓、經濟部工業局主秘周崇斌共同為研發中心揭牌。(照片由高雄市政府提供)

照片左起：中山大學校長鄭英耀、高雄市長陳其邁、董事長葉儀皓、經濟部工業局主秘周崇斌共同為研發中心揭牌。(照片由高雄市政府提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）義隆電子看好高雄AIoT與半導體產業發展，今（24）宣布進駐亞灣成立高雄人工智慧研發中心，董事長葉儀皓及高雄市長陳其邁、經濟部工業局主秘周崇斌、中山大學校長鄭英耀等貴賓共同為研發中心揭牌，代表高雄半導體S廊帶從IC設計、晶圓製造到封裝測試產業鏈成形。

義隆董事長葉儀皓表示，義隆是跨國營運的半導體企業，現已轉型專精人機介面晶片研發及模組化解決方案公司，主要應用在智慧手機、平板、筆記型電腦及各式消費性電子產品，客戶遍及全球大廠。

2012年，經中山大學產發中心輔導進駐高軟南部IC設計培育中心，是早期投入南部半導體產業指標廠商，多年來研發量能持續成長，葉儀皓指出，這次看好高雄半導體產業群聚效益，透過高市府006688專案擴大南部投資進駐鴻海大樓，並將擴編IC設計研發團隊達百人。

高雄市長陳其邁表示，義隆在人機介面晶片設計是全球最有競爭力的公司，這幾年跟中山大學產發中心合作、深耕高雄，除了這次人工智慧研發中心成立外，也會另外跟應用服務端廠商嫁接到IC設計，延伸到下游的晶片製造等，在高雄形成晶片跟半導體完整生態系；這是繼群聯後第二家進駐亞灣的IC設計大廠，未來將提供車用晶片、生物感測等5G AIoT相關應用服務晶片最強力的後盾。

陳其邁透露，市府目前正研擬亞灣2.0計畫，希望吸引各大領域頂尖的旗艦廠商都到亞灣區來，詳情將於近期內對外宣布，市府一定會全力跟企業一起打拼，讓高雄在IC設計產業繼續深耕茁壯。

中山大學校長鄭英耀表示，培植產業如同教育樹人，輔導企業在高雄播下產業發展的善種子，後續需要中央及地方持續投入資源，多管齊下打造適合企業茁壯的產業環境，讓南部人才得以在地就業，也強化高雄半導體與智慧電子產業的發展基礎。

經發局長廖泰翔說明，市府對接中央亞灣5G AIoT創新園區政策加碼006688方案，將於6月30日截止收件，有意投資企業務必把握機會。進駐指定大樓的企業將可享6年租金補助，其中前2年免租金，第3、4年6折，第5、6年8折，盼吸引更多電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT等相關新創企業進駐，建構完善產業生態系，搶佔全球5G供應鏈關鍵地位。

台灣晶片設計廠擴大投資高雄　義隆電子亞灣設研發中心

大合照。(照片由高雄市政府提供)
義隆電子
IC設計產業
半導體產業
晶片設計
智慧電子產業

相關新聞

〈投資理財〉 台灣進出口續旺半導體雜音多 台積電應具長期投資價值
〈投資理財〉 台灣進出口續旺半導體雜音多 台積電應具長期投資價值
2022/06/11 22:43
〈時評〉台灣半導體產業面臨四面夾攻　人才將成決戰關鍵
〈時評〉台灣半導體產業面臨四面夾攻　人才將成決戰關鍵
2022/03/06 09:26
半導體產業鏈外移難避免 台經院：「先進製程要留守台灣」
半導體產業鏈外移難避免 台經院：「先進製程要留守台灣」
2021/07/07 14:20
SEMI：資料中心、高效運算、人工智慧 驅動2021年半導體發展三大契機
SEMI：資料中心、高效運算、人工智慧 驅動2021年半導體發展三大契機
2021/03/03 19:51
副總統賴清德：期盼生技產業與資通訊產業合作打造「健康台灣」
副總統賴清德：期盼生技產業與資通訊產業合作打造「健康台灣」
2020/09/30 10:59

更新時間 : 2022-06-27 12:06 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法
台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
〈時評〉面臨「向上提升與向下沉淪」挑戰的公廣集團
〈時評〉面臨「向上提升與向下沉淪」挑戰的公廣集團
台灣軍事迷學生自製地圖 共軍基地全看光！專業程度讓各界跌破眼鏡
台灣軍事迷學生自製地圖 共軍基地全看光！專業程度讓各界跌破眼鏡