台灣晶片設計廠擴大投資高雄　義隆電子亞灣設研發中心

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）義隆電子看好高雄AIoT與半導體產業發展，今（24）宣布進駐亞灣成立高雄人工智慧研發中心，董事長葉儀皓及高雄市長陳其邁、經濟部工業局主秘周崇斌、中山大學校長鄭英耀等貴賓共同為研發中心揭牌，代表高雄半導體S廊帶從IC設計、晶圓製造到封裝測試產業鏈成形。

義隆董事長葉儀皓表示，義隆是跨國營運的半導體企業，現已轉型專精人機介面晶片研發及模組化解決方案公司，主要應用在智慧手機、平板、筆記型電腦及各式消費性電子產品，客戶遍及全球大廠。

2012年，經中山大學產發中心輔導進駐高軟南部IC設計培育中心，是早期投入南部半導體產業指標廠商，多年來研發量能持續成長，葉儀皓指出，這次看好高雄半導體產業群聚效益，透過高市府006688專案擴大南部投資進駐鴻海大樓，並將擴編IC設計研發團隊達百人。

高雄市長陳其邁表示，義隆在人機介面晶片設計是全球最有競爭力的公司，這幾年跟中山大學產發中心合作、深耕高雄，除了這次人工智慧研發中心成立外，也會另外跟應用服務端廠商嫁接到IC設計，延伸到下游的晶片製造等，在高雄形成晶片跟半導體完整生態系；這是繼群聯後第二家進駐亞灣的IC設計大廠，未來將提供車用晶片、生物感測等5G AIoT相關應用服務晶片最強力的後盾。

陳其邁透露，市府目前正研擬亞灣2.0計畫，希望吸引各大領域頂尖的旗艦廠商都到亞灣區來，詳情將於近期內對外宣布，市府一定會全力跟企業一起打拼，讓高雄在IC設計產業繼續深耕茁壯。

中山大學校長鄭英耀表示，培植產業如同教育樹人，輔導企業在高雄播下產業發展的善種子，後續需要中央及地方持續投入資源，多管齊下打造適合企業茁壯的產業環境，讓南部人才得以在地就業，也強化高雄半導體與智慧電子產業的發展基礎。

經發局長廖泰翔說明，市府對接中央亞灣5G AIoT創新園區政策加碼006688方案，將於6月30日截止收件，有意投資企業務必把握機會。進駐指定大樓的企業將可享6年租金補助，其中前2年免租金，第3、4年6折，第5、6年8折，盼吸引更多電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT等相關新創企業進駐，建構完善產業生態系，搶佔全球5G供應鏈關鍵地位。

大合照。(照片由高雄市政府提供)