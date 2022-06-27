5年6千億美元 G7全球基建計劃抗衡中國「一帶一路」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）「七大工業國組織」（The Group of Seven，G7）領導人慕尼黑時間26日承諾，將於五年內籌措約6千億美元的公、私資金，以供發展中國家基礎建設之需，藉此抗衡中國「一帶一路」倡議。

《路透社》報導，Ｇ7領導人於年度峰會上重啟全球基礎設施投資計畫，並更名為「全球基礎設施與投資夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）。

美國總統拜登（Joe Biden）說明，美國將於五年內籌措2千億美元的撥款、聯邦基金與民間投資，支持中低收入國家發展應對氣候變遷，及改善全球公衛、性平與數位基礎建設的項目。

拜登強調，這並非援助或慈善，而是將為每個人帶來回報的投資，並將使各國看到與民主國家合作的具體好處。

關於數千億資金的來源，引述拜登指出，將出自多邊開發銀行、開發金融機構、主權財富基金等。《法新社》報導，不同於中國以國家之力支持「一帶一路」，美國和其他G7國家政府只會提供有限資金，同時鼓勵大規模的私部門投資。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von Der Leyen）也在會上提及，歐洲將同步為該計畫準備3千億歐元，以此取代中國2013年發起的「一帶一路」倡議。

中國「一帶一路」規模達數兆美元，涉及逾百國家的發展項目，但也被詬病為向低收入國家設下「債務陷阱」。白宮官員表示，該計畫為許多發展中國家帶來的實質利益很少。

非營利組織「全球公民」（Global Citizen）副總裁羅德爾（Friederike Roder ）樂見G7有所為，她表示G7平均只提供其國民總收入（GNI）的0.32%用於發展援助，比起所承諾的0.7%尚不足一半。

羅德爾強調，若無發展中國家，世界經濟不會有可持續性的復甦。這些投資承諾是Ｇ7國家更多參與發展中國家事務的「良好開端」，並能提供更強大支持。