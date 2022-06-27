猴痘入侵台灣！醫：避免接觸患者體液、使用過的床單衣物外　長時間接觸仍要防飛沫傳播

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）我國24日晚間出現首例猴痘確診病例，這起個案雖是境外移入，但仍不免造成民眾恐慌。北市聯醫中興院區醫師姜冠宇提醒，猴痘病毒可透過直接或間接接觸而感染，此外，若長時間的面對面接觸也可能透過呼吸道飛沫傳播，初期症狀以發燒、頭痛和淋巴結腫大為主，但需特別注意的是，並非所有患者都有發燒的情形。

繼新加坡和南韓後，我國也出現首例境外移入猴痘確診個案。根據疾管署資料顯示，這名個案為南部20多歲本國籍男性，於今年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫。

個案於6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估後，進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於24日確認陽性。目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。

姜冠宇表示，根據「新英格蘭醫學雜誌期刊」於上週發表一篇病例報告，描述猴痘患者被診治的經過。這名美國麻州 31 歲的男性，有梅毒病史也有因為伴侶關係持續有HIV預防治療，住院前9天發覺肛門有腫塊，「邊緣隆起而堅實」，隨即發展成潰瘍、有惡臭分泌物並有整個直腸疼痛，一開始在診所盤尼西林G和valcyclovir治療並沒有效果。

病人開始有發燒畏寒、發汗，並且雙側腹股溝開始腫脹。在住院的前幾天，陰莖開始也有無痛性潰瘍，四肢也開始有散在性水皰的病變，充滿透明液體並且周圍有紅斑（但是不多，全身胸背手腳只有12處），終於受不了來大型醫院感染科門診就醫。

經實驗室檢驗後，確定患者確診猴痘病毒的西非進化枝，病人在住院後第 9 天，病灶全部結痂脫落，上皮再生充分，並經醫師確認不具有傳染性後出院回家。

姜冠宇提醒，感染猴痘病毒的人被認為在出現症狀時就具有傳染性。病毒可藉由「直接接觸」（接觸體液或猴痘病灶）或「間接接觸」（接觸衣服或床上用品等污染物）進入皮膚或黏膜破裂處；病毒也可以在長時間的面對面接觸後的呼吸道飛沫傳播。在流行區和非流行區都記錄了家庭傳播，醫院內傳播則為少見。

他提醒，民眾在接觸確診者後21天內，應注意是否出現發燒、畏寒、淋巴結腫大和皮疹等症狀。

患者一旦感染後，在持續約 7 至 14 天的潛伏期內，猴痘病毒最初在感染部位大量複製，擴散到局部淋巴結，並引起病毒血症。在這段時間之後，會出現以發燒、頭痛和淋巴結腫大為特徵的前驅疾病；淋巴結病的存在可以區分猴痘和天花。

不過，他提醒，「並非所有患者都有發燒的情形」。

最後，姜冠宇建議高風險接觸者，接種牛痘或天花疫苗來預防，中等風險者也可以考慮。