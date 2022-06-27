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台灣夏季夜空將有多場流星雨 今年最大最後超級滿月7/14登場

台北天文館：7/4地球過遠日點，當天的太陽離地球最遠，視直徑也最小，但北半球卻進入炎炎夏日，可見太陽直射的威力超過距離的遙遠，同時太陽黑子也超出預期大量出現。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/27 10:38
台北天文館提供

台北天文館提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北天文館近日發布訊息，7月的天象精彩，14日的滿月是今年最大滿月，比6月超級滿月還大還亮，也是今年最後一次超級滿月，月底還有五個流星雨合力為夜空增添風采。

天文館表示，7月4日地球過遠日點，當天的太陽離地球最遠，視直徑也最小，但北半球卻進入炎炎夏日，可見太陽直射的威力超過距離的遙遠，同時太陽黑子也超出預期大量出現。

天文館還說，7月14日的滿月是今年最大滿月，比6月超級滿月還大還亮，也是今年最後一次超級滿月。「五星」在6月的同現散場後各自成為夜空主角，有著漂亮光環的土星，預計當天晚上10時升起，而衛星環繞、帶紋繽紛的木星也在午夜前亮相，有小望遠鏡或雙筒望遠鏡的朋友千萬別錯過。

另外，7月28至30日則有四個流星雨連袂登場。天文館說，雖然除了數量最多的寶瓶座δ南流星雨可達到每小時約25顆外，其他的摩羯座α流星雨、南魚座流星雨、天龍座γ流星雨都是數量不多的小流星雨，但都各有特色地在天空一角發送流星，若再加上正逐漸邁向極大的英仙座流星雨，晚上10時到天亮前竟有五個流星雨同場齊舞，而且月相近朔，觀察條件極佳，觀賞起來不輸一場大流星雨。

台北天文館預計在6月25日17時，在YouTube「臺北天文館」頻道舉辦「宇宙紀事」線上講座。

台灣夏季夜空將有多場流星雨 今年最大最後超級滿月7/14登場

台北天文館提供
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更新時間 : 2022-06-27 12:06 GMT+08:00

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